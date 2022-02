4 incroyables jeux coopératifs idéaux pour s’amuser en couple

Il n’y a rien de mieux que de partager une aventure vidéoludique avec quelqu’un d’autre, surtout si c’est quelqu’un que nous aimons et apprécions, que ce soit notre partenaire ou cet ami qui nous accompagne lors de nos journées de jeu.

Pour célébrer la prochaine date de la Journée de l’amour et de l’amitié, il existe des jeux qui récompensent avant tout la coopération, et si vous terminez cette aventure aux côtés de quelqu’un d’autre, ce sera sûrement un moment inoubliable.

Que vous soyez un joueur qui apprécie davantage la narration des jeux vidéo, ou celui qui apprécie les énigmes mises dans différentes épreuves, nous avons une liste de jeux vidéo indispensables à partager avec quelqu’un d’autre, et profiter d’un agréable moment assis côte à côte côté, ou ils expérimentent le jeu en ligne.

Ce sont les meilleurs jeux coopératifs pour des plateformes comme PC, Xbox, PlayStation Oui Changer:

Il faut être deux







Disponible pour : PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X, Windows.

L’un des principaux jeux d’aventure en coopération de l’année dernière, il suit l’histoire d’un couple se lançant dans une quête pleine d’action pour sauver leur mariage, alors préparez-vous à être submergé par l’excitation en jouant à ce titre. »Il faut être deux »vainqueur du Récompenses de jeu Avec le prix du meilleur jeu, il ne peut être joué que si deux joueurs jouent en même temps, vous avez donc l’excuse parfaite pour demander à quelqu’un de spécial de jouer avec vous. De plus, nous garantissons que ce jeu possède les mécanismes les plus récents et les plus divertissants pour le jeu coopératif.

vallée des étoiles







Disponible pour : Android, iOS, PlayStation 4, Xbox One, Mac OS, Linux, Windows, Nintendo Switch.

Alors que beaucoup recherchent de l’action et du plaisir avec des explosions et des séquences frénétiques, » Stardew Valley » est l’un des jeux qui vous garantit un moment de détente, dans lequel vous prendrez en charge une ferme et vous pourrez y apporter de nouvelles améliorations afin d’augmenter vos revenus économiques. Cependant, ce titre vous permet de prendre votre temps, vous pouvez donc réaliser différentes activités comme avoir la ferme la plus abondante, discuter avec les habitants de la ville, ou encore explorer les mines regorgeant de trésors et d’ennemis.

Bien que l’aventure ait été initialement destinée à être jouée par un seul joueur, dans les mises à jour récentes, un nouveau mode multijoueur a été ajouté, dans lequel vous pouvez jouer avec plusieurs amis et élargir les possibilités de générer une ferme productive, tout en explorant les extrêmes de Ville de pélicanplantez diverses cultures autour des quatre saisons ou ouvrez votre grange avec des vaches, des cochons et des moutons, le tout entre les mains de quelqu’un de spécial.

Vous pourriez également être intéressé par : Les titres à jouer en attendant la sortie de »Suicide Squad : Kill the Justice League ».

Le manoir de Luigi 3







Disponible pour : Nintendo Switch.

Le dernier opus de »Le manoir de Luigi », a permis la possibilité de pouvoir jouer à deux joueurs. En introduisant le personnage de »Gooigi », un acolyte gluant et vert qui copie les capacités de Luigi, le titre a été capable de transformer ce classique plein d’énigmes et de mystère en une aventure qui peut être jouée entièrement en coopération. Cependant, le deuxième joueur n’est jouable qu’après une heure de jeu, vous devrez donc atteindre un point dans » Luigi’s Mansion 3 » où Gluigi se déverrouille. Cela vous donnera l’une des meilleures aventures à deux joueurs disponibles sur la Nintendo Switch.

Havre







Disponible pour : PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Windows, Nintendo Switch, PlayStation 5.

»havre » est une aventure de science-fiction où nous entrons dans une planète extraterrestre, un gouvernement autoritaire dystopique, mais surtout, dans une histoire d’amour. Nous contrôlerons les personnages Yu et Kay, deux jeunes amoureux qui décident de fuir leur planète natale, où tous les mariages sont arrangés. Au lieu d’accepter leur sort d’épouser quelqu’un qu’ils n’aiment pas, le couple décide de trouver toutes sortes de matériaux et de ressources sur la planète afin de s’échapper, face à toutes sortes de créatures hostiles.

Bien qu’il soit possible de jouer »havre » En solo, le jeu devient plus amusant lorsque vous y jouez localement avec une autre personne, dans laquelle l’un contrôlera Yu et l’autre Kay, ayant des capacités différentes qui les feront communiquer tous les deux afin d’atteindre la fin de l’histoire.

Vous pourriez également être intéressé : Nintendo annonce Mario Strikers : Battle League Football pour Nintendo Switch.