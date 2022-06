4 idées pour faire des gâteaux Stranger Things

NETFLIX

Si vous organisez une fête, c’est le moment idéal pour vous inspirer de la série Netflix et créer de délicieuses recettes. Découvrez les meilleures propositions pour un anniversaire à thème avant la première le 1er juillet.

©NetflixOnze de l’obsession de Stranger Things pour Eggos.

Ce vendredi, Netflix sortira les deux derniers épisodes de la quatrième saison de choses étranges. Si vous vous considérez comme un amoureux de cette fiction surnaturelle pleine d’émotion, ce sera sûrement le thème idéal pour votre prochain anniversaire. Par conséquent, nous examinons ici quatre gâteaux parfaits pour votre fête qui vous rapprochera un peu plus du casting mené par Millie Bobby Brown et qui sera sans aucun doute délicieux.

+ 4 gâteaux Stranger Things

4. Les amis ne mentent pas

Si votre anniversaire approche et que vous cherchez des gâteaux de choses étrangesl’un des moyens les plus simples de le résoudre est d’utiliser un citation de la série Netflix. Vous pouvez opter pour un petit gâteau recouvert de crème au beurre, puis écrire dessus une citation emblématique de la fiction. Par exemple: « Les amis ne mentent pas », « Eggos? » Soit « C’est notre amie et elle est folle ». Bien sûr, vous pouvez le décorer avec le classique lumières de Noël du premier volet à l’aide de bonbons colorés.

3. Gaufres

Lors de la première de la série sur Netflix en 2016, un plat a volé la vedette : Les gaufres d’Eleven. Le personnage de Millie Bobby Brown était obsédé par le goût de ce petit-déjeuner. C’est pourquoi si vous avez en tête de créer des gâteaux de choses étrangesvous pouvez y incorporer une imitation du Oeufs que le protagoniste aime tant. Si vous préférez quelque chose de plus simple, vous pouvez également faire une tour à gaufres et la décorer avec les couleurs typiques de la production frappante.

2. Gâteau de votre personnage préféré

Onze, Dustin, Mike, Will, Lucas, Max, Steve et la liste pourraient continuer. Ce ne sont là que quelques-uns des personnages les plus aimés de la fiction originale de Netflix créée par les frères Duffer. De cette façon, l’une des bonnes idées est de créer votre papier préféré sous la forme d’un dessin animé. Tout d’abord, vous devrez créer un silhouette avec les ingrédients pour ensuite laisser place à votre Imaginaire et créativité et reproduire une garde-robe inoubliable qui vous permet de la reconnaître. Il ne nécessite pas autant de détails sur votre visage !

1. Démogorgon

Aujourd’hui le grand méchant de la série est voisine. Cependant, au début, il était inévitable de craindre le démogorgon, la première menace surnaturelle à laquelle est confronté le groupe d’amis. Si vous vous sentez suffisamment en confiance pour faire d’autres gâteaux de choses étranges et tu veux élever ton niveau, tu peux essayer reproduire ce monstre en 3D. Pour mettre en valeur la silhouette et lui donner un aspect sombre, vous pouvez recouvrir votre création de crème au beurre teintée de noir.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂