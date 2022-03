4 films très similaires à Red que vous pouvez retrouver sur Disney+

Disney+

Si vous vouliez voir plus comme le film Pixar, nous avons ici des recommandations pour vous. Rencontrez la liste avec Brave et plus encore.

©Disney+Pixar’s Red est désormais disponible en streaming.

le dernier film de Pixar est déjà disponible en Disney+! On parle de Rapporter, le film qui met en scène une jeune fille de 13 ans qui débat entre l’insoumission de son adolescence et le fait d’être une fille obéissante. Mais ce n’est pas tout, car à chaque fois il s’excite trop se transforme en panda roux géant. Si vous vouliez en voir plus, consultez ici notre recommandations sur la plateforme de streaming.

+ 4 films très similaires à Red

4. Courageux

Suite aux productions Pixar disponibles sur Disney+, une belle option est Braver. Le film réalisé par Mark Andrews et Brenda Chapman, présente Merida, une archère fille du roi Fergus et de la reine Elinor. La jeune femme est encouragée à défier une ancienne coutume sacrée, lorsque ses actions transforment l’un des personnages en ours. Ainsi, vous devez utiliser toutes vos ressources pour défaire la malédiction bestiale avant qu’il ne soit trop tard.

3. Les Folies de l’Empereur

Un classique Disney : Les Folies de l’Empereur. Kuzco avait tout, à commencer par un peuple dévoué à gouverner. Cependant, son monde s’effondre lorsqu’il est transformé en flamme par Yzma et son homme de main Kronk. Pour cela, vous devez faire alliance avec Pacha. Le film emblématique sorti en 2000 a été réalisé par Marc Dindaltandis que le casting est mené par David Spade, John Goodman, Eartha Kitt et Patrick Warburton.

2. Terre des ours

Braver et Rapporter Ce ne seront pas les seuls films que vous trouverez sur Disney+ avec un thème similaire. aussi disponible Terre d’ours, le film dans lequel le garçon nommé Kenai devient cet animal et est obligé d’apprendre de précieuses leçons de vie. Ainsi, il rencontre Koda, Rutt et Tuke, avec qui il va vivre aventures et farces à la recherche de redevenir humain.

1. Des espions en cachette

Tom Holland et Will Smith se joindre à espions cachés. Cette comédie animée, sortie en 2019, met en scène un super espion et un scientifique qui semblent opposés. Mais ce duo doit unir ses forces pour sauver le monde lorsqu’une expérience de « dissimulation biodynamique», transforme l’agent en pigeon. Dirigée par Troy Quane et Nick Brunoest l’une des meilleures options sur la plateforme de streaming.

