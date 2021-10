4 films sur la corruption policière et où les regarder

Ces derniers mois, les fans de Brooklyn neuf-neuf ils ont dû faire face à la triste réalité que la série disait au revoir pour toujours. Entre une formule qui s’est épuisée et l’envie de ne plus plaisanter avec la police après tant de cas de brutalités signalés ces derniers temps, qui ont conduit au mouvement Les vies des Noirs comptent, la série de NBC mettre un terme à son histoire. Au cinéma, c’est plein de films qui représentaient la façon dont se comportent les forces de l’ordre dont on vous parle de quatre et où vous pouvez les voir.

4 – Traîné sur du béton

Vince Vaughn et Mel Gibson ils se sont mis dans la peau de deux policiers sanctionnés par le département, après la fuite d’une vidéo d’eux et de leurs mécanismes violents face aux suspects. Par conséquent, ils devront recourir à des mécanismes non conventionnels pour récupérer le différentiel économique qu’ils ont perdu lors de leur suspension. Bien sûr, voler des criminels ne se passe pas toujours bien. Dirigée par S. Craig Zahler, vous pouvez le voir dans Amazon Prime Vidéo.

3 – Point Break (Prime Video)

Keanu préfet joue la grande promesse d’un service de police dans lequel une bande de criminels qui volent avec des masques de présidents sont le cauchemar non résolu, principalement pour le vétéran Pappas. Johnny Utah (Reeves) parvient à infiltrer le gang avec lequel il se retrouve impliqué dans les actes criminels que ceux menés par Bodhi ils le font pour financer leur vie consacrée au surf. Vous pouvez voir cette production sur Prime Video.

2 – L’endroit où tout s’arrête

HBO Max a dans son catalogue un titre étoilé comme Ryan Goslin, Mahershala Ali, Bradley Cooper et Eva mendes.Oison C’est un acrobate à moto qui, après avoir découvert qu’il a un enfant à charge, se met à braquer des banques. Au milieu, vous croiserez Avery (Tonnelier), un officier qui aspire à faire une carrière politique au sein des forces et est prêt à tout mettre en œuvre pour y parvenir.

1 – Les disparus (HBO Max)

L’un des meilleurs films de Martin Scorsese qui a su réunir des artistes du niveau Jack Nicholson, Matt Damon, Leonardo DiCaprio et Mark Wahlberg. Il se concentre sur un policier qui infiltre le gang de gangsters le plus important de la ville, qui à son tour a enrôlé un de ses élèves dans les forces de police pour avoir le contrôle de la loi dans la ville. Ce film plein de trahisons est disponible sur HBO Max.

Piste bonus – Cop Land

Sylvester Stallone fait revivre le seul officier de police qui n’a pas été atteint par les mécanismes de corruption dans le New Jersey. Il sera la figure centrale d’une enquête sur le meurtre de deux adolescents afro-américains par un officier qui, à tort, a cru avoir été abattu avec une arme à feu. La mauvaise nouvelle, c’est que ce film avec des chiffres comme Harvey Keitel, Robert de niro et Michael Rapaport il ne se trouve sur aucune plate-forme.

