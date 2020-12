4 films qui ne viennent pas sur HBO Max lorsque Warner Bros. laisse tomber ses films 2021 sur la plate-forme

Fondamentalement, tout et tout en 2020 est «sans précédent», mais en 2021, Warner Bros. fera au moins un mouvement de plus qui n’a jamais été fait par un grand studio auparavant. Ils prévoient d’envoyer toutes leurs nouvelles versions directement sur HBO Max dès leur sortie, ainsi que de les envoyer au cinéma. Mais il y a quatre grands titres dans l’esprit de beaucoup de gens qui ne font pas partie de cette liste.

Warner Bros. a annoncé qu’ils abandonneraient tous leurs films sur HBO Max le jour même de leur sortie en salles en 2021

Le 3 décembre, Warner Bros. a annoncé que les 17 nouveaux titres sortis en 2021 iraient à HBO Max le jour même de leur sortie en salles, selon Variety. C’est un plan d’un an, selon la présidente et PDG de WarnerMedia, Ann Sarnoff, et permettra à n’importe quel film de sortir de rester sur HBO Max pendant un mois après sa date de sortie.

«Nous vivons une époque sans précédent qui appelle des solutions créatives, y compris cette nouvelle initiative pour le Warner Bros. Pictures Group», a-t-elle déclaré dans un communiqué. «Personne ne veut plus que nous que les films reviennent sur grand écran. Nous savons que le nouveau contenu est la pierre angulaire de l’exposition théâtrale, mais nous devons équilibrer cela avec le fait que la plupart des cinémas aux États-Unis fonctionneront probablement à capacité réduite tout au long de 2021. »

Elle a continué à dire dans la déclaration que cela donne aux gens la possibilité d’aller au cinéma si possible, mais donne également la possibilité de le voir de chez eux dans des zones ou des situations où aller au cinéma n’est pas sûr ou disponible.

«Nous y voyons une solution gagnant-gagnant pour les cinéphiles et les exploitants, et nous sommes extrêmement reconnaissants à nos partenaires de réalisation de travailler avec nous sur cette réponse innovante à ces circonstances», a déclaré Sarnoff.

Les 17 titres à venir en 2021 qui arriveront finalement sur HBO Max comprennent La brigade suicide, Dans les hauteurs, Space Jam: Un nouvel héritage, Dune, et plus. Tout cela après que le studio a déjà annoncé que Wonder Woman 1984 viendrait à HBO Max à Noël, ce qui a déjà fait beaucoup de bruit.

Ces quatre films arrivent en 2022 et n’en feront pas partie

Parce que la pandémie de COVID-19 a fermé tant de choses et repoussé une tonne de dates de sortie et de calendriers de production, beaucoup de films qui étaient censés sortir en 2021 ne le sont pas. Et les films qui tournent encore en 2020 et qui étaient censés être tournés ne le sont tout simplement pas.

Alors des films comme Le Batman avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne ne sortira pas avant 2022 (ou fin 2021 s’ils décident de le faire monter). Il n’est donc actuellement pas prévu de sortir en 2021 et ne fait pas partie de cette gamme pour venir sur HBO Max.

De même que Le Batman, un autre film autonome DC Le flash avec Ezra Miller arrive en 2022 et ne fait pas partie de ce déploiement. Ce modèle HBO Max n’inclut pas non plus Aquaman 2 avec Jason Mamoa. Et enfin, il y a Bêtes fantastiques 3, qui vient de remplacer Johny Depp par Mads Mikkelsen.

Maintenant, avec l’année que le monde a eue, rien n’est garanti. Et il est possible que si ce modèle fonctionne bien, Warner Bros. le conservera. Mais il est possible que si les théâtres ouvrent d’ici 2022 * frappez au bois *, alors vous pouvez aller voir Pattinson dire «je suis vengeance» dans une salle pleine de gens avec du pop-corn beurré et un son surround.

Le PDG d’AMC a déclaré que cela « sacrifierait » les cinémas

Envoyer toute leur gamme de films à succès directement sur une plate-forme de streaming, ainsi que tous les cinémas qui restent ouverts, est bien sûr une décision sans précédent. Et certaines personnes se sont également interrogées sur l’état des salles de cinéma à l’avenir. Ce qui a également incité le directeur des théâtres AMC à dire quelque chose sur la décision.

« De toute évidence, Warner Media a l’intention de sacrifier une partie considérable de la rentabilité de sa division de studios de cinéma, et celle de ses partenaires de production et cinéastes, pour subventionner sa startup HBO Max », a déclaré Adam Aron, PDG et président d’AMC Entertainment dans un communiqué. au Hollywood Reporter. «En ce qui concerne AMC, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que Warner ne le fasse pas à nos frais. Nous poursuivrons de manière agressive des conditions économiques qui préservent nos activités. »

Il a noté que les vaccins sont «au coin de la rue» et qu’ils avaient seulement dit avant cette nouvelle qu’ils allaient le faire pour Wonder Woman 1984. On ne sait pas comment AMC ou d’autres grandes sociétés de cinéma vont aller de l’avant, ni à quoi ressemblera l’avenir pour les films. Mais la même chose pourrait être dite en mars 2020.

Au moins, le public a plus de garanties en ce qui concerne les dates de sortie réelles cette année à venir qu’en 2020.

