4 films populaires inspirés des dessins animés

Le monde de l’anime, originaire du Japon, est l’un de ceux qui ont marqué la manière dont l’animation est faite. Avec des détails extrêmement pointus, chaque tableau est un tableau. Les univers de Hayao Miyazaki, avec Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro ou Le voyage de Chihiro parmi ses œuvres les plus connues, ou l’œuvre qui a défini le cyberpunk, Akira, sont chargés de moments qui ont servi à inspirer des productions de Hollywood.

En 1997, Miyazaki a sorti Princesse Mononoké. (IMDb)



Image de balise Ivana Baquero, le protagoniste de Le labyrinthe de Pan, Il a dit qu’avant de commencer le tournage du film, Guillermo del Toro lui a fait lire Nausicaä de la vallée du vent, une œuvre qui a ensuite été adaptée par Miyazaki. D’autres productions contiennent des éléments similaires aux fictions animées, bien qu’elles le nient catégoriquement, comme dans le cas de Le roi Lion et Kimba. Voici quatre films inspirés de scènes de l’anime.

Boucleur







Boucleur, film de Rian Johnson que si vous n’avez pas encore vu, vous pouvez regarder dans Amazon Prime Vidéo et HBO Max, est une histoire de science-fiction qui trouve son inspiration dans Akira. L’un des personnages du film d’animation de 1988 a réussi à développer des pouvoirs de télékinésie qui l’ont progressivement transformé en une créature redoutable, bien que cela ne signifie pas qu’il était un être maléfique à l’intérieur. Quelque chose de similaire a été vu dans le film dirigé par Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt, avec le caractère Cid, qu’ils surnomment Faiseur de pluie.

Création







Dans ce cas, contrairement au cas cité avec Le roi Lion, Christophe Nolan n’a eu aucun problème à admettre qu’il a pris des idées de Paprika réaliser l’une de ses meilleures productions. Inception utilise non seulement une idée similaire pour mener à bien son intrigue, celle d’une machine à contrôler les rêves, mais elle a également une séquence calquée sur l’anime de Satoshi Kon. Il s’agit de la confrontation phénoménale dans la chambre d’hôtel en rotation, qui a été pratiquement enregistrée et le résultat est exposé.

Avatar







Oui ok James Cameron n’a jamais rien dit ouvertement, les complots de Avatar et l’un des meilleurs films de Hayao Miyazaki sont évidents. Princesse Mononoke il a un message similaire à celui du film le plus rentable de l’histoire. Mais s’il s’agit d’inspirations de l’anime, l’un des liens les plus évidents est celui qu’il a avec Fantôme dans la coquille: dans les deux productions, on voit comment les personnages peuvent transférer la conscience humaine.

Pacific Rim







L’idée que les protagonistes de Pacific Rim faire face à toutes sortes de kaijus suffit pour se rendre compte que Guillermo del Toro avait une certaine inspiration dans le monde de l’anime. Mais si vous devez mettre en avant une production en particulier, c’est Néon Genesis Evangelion. Comme dans le film de 2013, le protagoniste est une personne recrutée par le gouvernement pour manipuler un robot géant qui leur permet de niveler leurs forces avec celles des monstres, pour sauver la Terre.