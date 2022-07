4 films incontournables similaires à Stranger Things

in

Cinéma

Choses étranges a terminé sa quatrième saison avec une finale choquante qui a laissé Hawkins avec un goût aigre-doux. Films à ne pas rater la série !

Freddy Kruger

choses étranges a atteint la finale de la saison 4 où les héros Hawkins sont enfin réunis et Eleven retrouve ses pouvoirs. Ils ont un plan pour vaincre Vecna, mais tout ne se passe pas comme ils l’auraient souhaité. Eddie meurt en essayant d’effrayer les chauves-souris qui protègent la maison du méchant qui parvient en même temps à blesser Max et à la laisser inapte. La victoire des héros a un coût élevé !

La série est devenue l’un des contenus les plus importants de Netflix et a même aidé à repositionner le chanteur Kate Bush avec votre thème Courir en haut de cette colline qui est devenu l’un des hits du moment grâce au programme. Quelque chose de similaire se passe avec la chanson Marionnettiste de Métallique où le fils d’un des membres du groupe a également participé à la production.

+Films similaires à Stranger Things

.4. Donnie Darko

Jeune Donald troublé « Donnie » Darko voit un personnage vêtu d’un monstrueux costume de lapin et il se présente comme « Franc » et dit à Donnie le moment précis où le monde finira : dans 28 jours, 6 heures, 42 minutes et 12 secondes. Donnie rentre chez lui et découvre qu’un moteur à réaction s’est écrasé dans sa chambre. Sa soeur Elizabeth lui dit que les chercheurs ne connaissent pas l’origine de l’artefact qui pourrait provenir d’une autre dimension.

.3. La chose

Un groupe de chercheurs découvre un vaisseau spatial enfoui dans la glace, mais ce qu’ils ne pourraient jamais deviner, c’est que des êtres extraterrestres capables de copier n’importe quel organisme biologique vivent à l’intérieur. Une fois que les scientifiques découvrent cette menace, la confiance entre eux se dilue de plus en plus en même temps que cette chose peut s’échapper de cet endroit isolé et conquérir le monde en peu de temps.

.deux. les goonies

Un groupe d’enfants est bouleversé parce qu’une de leurs familles déménage, alors ils découvrent la carte au trésor de One-Eyed Willy. Cependant, non seulement ils sont après ce prix, mais aussi la famille de gangsters connue sous le nom de Fratelli et composée de Jake, Francis, Sloth et sa mère. Les Goonies feront de leur mieux pour passer les différentes épreuves pirates tout en étant menacés par cette famille de criminels.

.1. Cauchemar sur Elm Street

Freddy Krueger est brûlé vif par les parents des enfants qu’il a précédemment massacrés. Alors ce tueur en série revient mais avec des pouvoirs surnaturels. Maintenant, il peut tuer des adolescents en pataugeant dans leurs cauchemars et en transformant ces rêves en rencontres mortelles avec ce personnage qui porte un gant de rasoir à la main droite et s’attaque aux peurs et aux insécurités de ses victimes.

