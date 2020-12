4 films écrits par Herman J. Mankiewicz

Bien que le nom de Herman J. Mankiewicz Il n’est pas aussi connu aujourd’hui que celui de son frère Joseph L. Mankiewicz par de nombreux cinéphiles, il est vrai que Mank, comme il aimait être appelé, a un impact indélébile sur l’histoire de Hollywood comme nous le savons.

Il a été l’un des pionniers de l’industrie pour défendre le travail du scénariste en tant qu’architecte de tout film et s’est imposé comme la voix d’une force culturelle imparable qui, jusqu’à il y a quelques années, a commencé à être prise au sérieux.

Le cinéaste David Fincher a dédié son dernier film (qui est maintenant disponible sur Netflix) de lui rendre hommage en tant qu’auteur de « Citoyen Kane», Mais il faut se souvenir de certaines de ses contributions les plus importantes. Ses origines dans l’industrie remontent aux années 1920, lorsqu’il a écrit les affiches de dialogue pour des dizaines de films muets.

Son saut vers les talkies ferait de lui la cible de controverses causées par son rythme de vie chaotique et ses opinions bien arrêtées sur la politique, au point que beaucoup de ses scripts devaient omettre leurs crédits s’ils voulaient atteindre l’écran.

Il aurait été le premier des dix scénaristes à avoir été chargé d’écrire « Le magicien d’Oz » pour MGM, et sa contribution non crédité aurait été l’un de ses éléments les plus mémorables. Il aurait réalisé la suggestion que les séquences de Kansas ont été filmés en noir et blanc pour contraster avec la magie et la couleur du pays de Oz, écrivant près de soixante pages dans lesquelles il détaille la triste vie de Dorothy Dans le monde réel.

Voici une brève sélection d’œuvres écrites par Mank, pour lequel s’il aurait réussi à recevoir une mention au générique.

Homme du monde (1933)

Drame romantique dont l’action se déroule à Paris. L’Américain Michael Trevor (interpreté par William Powel) se présente comme un romancier, mais est en fait un ancien journaliste qui a pris le blâme pour une arnaque États Unis, se forçant à quitter le pays, et qui imprime désormais un tabloïd où sont publiés scandales et extorsions d’expatriés.

Dîner à huit (1933)

L’intrigue tourne autour d’un dîner pour une femme importante de la haute société de New York, bien que des problèmes tels que l’infidélité, l’alcoolisme et l’impact économique de la Grande dépression américaine. John Barrymore présente l’une des performances comiques les plus déchirantes de sa carrière, reflétant à l’écran son propre problème de déclin et de dépendance.

La Main espagnole (1945)

Une histoire de pirates très éloignée des thèmes communs qui Mank abordé dans ses œuvres, mais aurait été l’acteur Paul Henreid qui l’a engagé pour réécrire le scénario dans lequel il jouerait après un grand mécontentement avec les ébauches initiales.

Henreid joue un pirate au large de la colonie espagnole de Carthagène, qui s’engage dans une série d’aventures en kidnappant Contessa Francisca Alvarado (Maureen 0’Hara), qui est fiancée au méchant gouverneur Don Juan Alvarado. Le pirate et Contessa ils tomberaient amoureux, comme ils cherchent à mettre fin au gouvernement tyrannique de Don Juan.

Le secret d’une femme (1949)

Mank a également servi en tant que producteur sur ce mélodrame mettant en vedette Maureen O’Hara où il joue Marian, une chanteuse qui perd sa voix et son jeune protégé Susan (Gloria Grahame) qu’il avoue avoir tenté d’assassiner. Bande réalisée par Nicolas Ray (Rebelle sans cause).