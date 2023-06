Cinéma

L’acteur qui incarne Kendall Roy dans la série qui vient de se terminer sur HBO est un excellent acteur.



4 films de Jerremy Strong à ne pas manquer après Succession

Jérémy Fort C’est un acteur de renom qui a laissé une marque indélébile dans l’industrie du divertissement. Son brillant portrait du fils du puissant patriarche Logan Roy, Kendall Roydans la série à succès HBO, Succession, l’a amené à être acclamé par la critique et reconnu. La série a récemment terminé sa dernière saison, laissant les téléspectateurs choqués et en voulant plus. Par conséquent, nous avons quatre films avec lui en tant qu’acteur à regarder.

+Films à regarder avec Jeremy Strong

Le procès des Chicago Seven

C’est un drame historique réalisé par Aaron Sorkin fait pour Netflix qui raconte les événements survenus lors du procès de sept personnes accusées d’avoir conspiré pour inciter à une émeute lors de la Convention nationale démocrate de 1968 à Chicago.

Le grand court

C’est un drame basé sur des événements réels qui explore la crise financière de 2008 et les événements qui ont conduit à l’effondrement économique mondial. Dirigée par adam mckayle film suit un groupe d’investisseurs qui découvrent l’imminence de la bulle immobilière et parient contre le système financier.

Le jeu de Molly

raconte la véritable histoire de Molly Bloom, un skieur olympique talentueux qui devient l’un des organisateurs de jeux de poker underground les plus exclusifs et les plus dangereux au monde. Dirigée par Aaron Sorkin, Jérémy Fort il joue l’un des joueurs réguliers de ces jeux.

Zéro sombre trente

C’est un thriller intense réalisé par Catherine Bigelow qui raconte la recherche et la capture de Ousama Ben Laden par la CIA. Jérémy Fort Il fait partie du casting impressionnant de ce film, jouant l’un des membres de l’équipe de renseignement qui travaille sans relâche pour traquer le chef d’Al-Qaïda.

