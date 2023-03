4 films de BRIE LARSON pour voir sa croissance INCROYABLE au cinéma

Cinéma

L’actrice qui donne vie à Carol Danvers dans le MCU rejoindra Fast and Furious dans le prochain Fast X.

© IMDbBrie Larson.

Brie Larson Elle est devenue l’une des actrices les plus influentes de sa génération, grâce à son talent et sa polyvalence. Il a participé à des productions aussi variées que celles des Univers cinématographique Marvel (MCU) et des drames déchirants comme Chambre. De plus, cela ajoutera à la saga Rapide et furieuxce qui montre sa capacité à s’adapter à différents genres.

+4 films à regarder avec Brie Larson

Scott Pilgrim vs le monde

C’est une comédie d’action de 2010 réalisée par Edgar Wright et mettant en vedette Brie Larson. L’intrigue suit Scott Pèlerin, un jeune musicien qui doit lutter contre les sept ex-petits amis diaboliques de son nouveau partenaire. Le film a été un succès culte, recevant des éloges pour son style visuel et son humour irrévérencieux.

Chambre

Dans Chambre (2015), Brie Larson elle joue une jeune femme qui a été kidnappée et retenue captive pendant des années avec son jeune fils. Le film explore la relation entre la mère et le fils et comment ils essaient de survivre dans un espace limité. La performance de Larson dans a été acclamée par la critique et lui a valu un Oscar pour la meilleure actrice.

Kong: l’île du Crâne

Dans « Kong: l’île du Crâne » (2017), Brie Larson incarne une photographe qui rejoint une équipe d’explorateurs sur une île inconnue à la recherche du légendaire gorille géant. Le film est une version moderne de l’histoire classique de King Kong et propose des visuels époustouflants et une action passionnante.

Capitaine Marvel

Dans Capitaine Marvel (2019), Brie Larson pièces Carole Danvers, une pilote qui devient une super-héroïne aux capacités incroyables après un accident l’impliquant avec une race extraterrestre. Le film est le premier de mcu avec un rôle principal féminin, et Larson a livré une performance puissante et charismatique dans le rôle-titre.

