4 faits sur les grizzlis que vous ne saviez probablement pas

Les grizzlis se trouvent dans toutes les forêts des États-Unis, et ce que nous savons avec certitude, c’est que nous ne devrions pas nous approcher trop près si nous tenons à nos vies. Mais nous avons compilé une liste de faits intéressants sur les grizzlis que peu de gens connaissent !

Photo : 🇸🇮 Janko Ferlic/Unsplash

Les grizzlis ne sont pas si gourmands

Même s’ils sont assez gros pour abattre des bisons, des wapitis et des orignaux tout seuls, cela ne signifie pas qu’ils sont aussi gourmands que beaucoup le pensent. Les grizzlis ne commencent à manger tout ce qu’ils voient que lorsqu’ils se préparent pour l’hiver et se préparent pour l’hibernation. C’est à ce moment qu’ils peuvent manger suffisamment pour gagner jusqu’à trois livres par jour.

Se tournera vers le cannibalisme

Même si les grizzlis ne sont pas des gloutons, ils refusent rarement un repas. Il semble que les papillons de nuit soient les préférés des ours, tandis que d’autres n’aiment rien de plus que les souris. Croyez-le ou non, les grizzlis mangeront même d’autres ours s’ils en ont l’occasion. Ce sont des mangeurs opportunistes, ce qui signifie que si quelque chose a perdu la vie et va se perdre, ils n’y réfléchiront pas à deux fois avant de mordre dedans.

Photo : Hans-Jürgen Mager/Unsplash

Les grizzlis et les ours polaires peuvent s’accoupler

Il y a des grizzlis. Ensuite, il y a les ours polaires. Qu’en est-il des pizzlies et des ours grogneurs ? Non, nous n’inventons rien – ces créatures sont réelles – et elles sont un mélange des deux. Les deux espèces se chevauchent autour du Canada et de l’Alaska, où les grizzlis mâles recherchent et s’accouplent parfois avec des ours polaires femelles. Bien qu’ils se croisent naturellement, les chercheurs pensent que les effets du changement climatique poussent les ours à s’accoupler plus que jamais.

Plus rapide qu’Usain Bolt

Quand vous pensez à un grizzli, vous pouvez l’imaginer traîner sans rien faire, sauf peut-être se lever pour attraper du poisson dans la rivière. Mais ils ne sont pas aussi lents qu’ils en ont l’air. Les grizzlis sont si rapides qu’ils pourraient dépasser Usain Bolt à son apogée. Bolt pouvait gérer 27,78 mph pendant quelques secondes. les grizzlis ? Ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu’à 35 mph. Pour couronner le tout, ils peuvent courir à 28 mph pendant environ deux miles.