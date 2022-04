4 façons de savoir que votre mobile Xiaomi ne suffit plus : quand faut-il le changer ?

Partager

Pour savoir si vous devez retirer votre Xiaomi, vous devez regarder 4 aspects principaux : la batterie, l’écran, le stockage et les mises à jour logicielles.

Comme vous le savez déjà, les smartphones ont un cycle de vie plus court que les anciens terminaux analogiques, surtout parce que les fabricants s’intéressent à changer de mobile tous les deux ans et ainsi vous vendre leurs nouveaux modèles.

L’une des marques qui vend le plus de téléphones dans le monde est Xiaomi et comme je suis sûr que beaucoup d’entre vous ont un terminal du géant chinois, nous avons trouvé intéressant de vous le dévoiler les 4 points clés que vous devez prendre en compte pour savoir quand c’est à votre tour de le changer et quelques astuces pour se procurer les smartphones de la firme chinoise durer plus longtemps.

Batterie

L’un des composants des mobiles Xiaomi, Redmi et POCO qui se dégrade le plus c’est sa batterie et quand on s’aperçoit qu’il faut chargez le mobile plusieurs fois par jour vous saurez que c’est la dernière. Mais, si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas changer votre smartphone, une bonne solution est de vous rendre dans un service technique et changez la batterie pour une nouvelle, car vous prolongerez ainsi la durée de vie de votre terminal en quelques années.

Quoi qu’il en soit, pour empêcher la batterie de votre mobile Xiaomi de se dégrader prématurément Nous vous recommandons de suivre ces conseils simples :

N’utilisez pas le smartphone pendant qu’il est en charge car cela affectera négativement la durée de vie de la batterie car vous obligez l’appareil à consommer et à recharger de l’énergie en même temps.

car cela affectera négativement la durée de vie de la batterie car vous obligez l’appareil à consommer et à recharger de l’énergie en même temps. Gardez toujours votre terminal entre 20 et 80 % chargécar il est prouvé que ne pas charger le mobile à 100% prolongera la durée de vie de la batterie.

Filtrer

Un autre des éléments qui vous montre que votre mobile Xiaomi n’en redemande pas est son écran et lorsque des problèmes commencent à apparaître comme image fantôme, rémanence ou luminosité atténuée Vous n’aurez d’autre choix que de changer d’écran ou d’opter pour l’achat d’un nouveau terminal.

Pour éviter que votre écran Xiaomi ne souffre de ces problèmes, la seule chose que vous puissiez faire est empêcher le smartphone de surchauffer.

Stockage

Un autre des facteurs que vous devez examiner pour évaluer si vous devez retirer votre mobile Xiaomi est ses performances de stockage, car si la puce de mémoire interne de votre mobile est très dégradée vous ne pourrez effectuer aucune action avec, comme copier ou coller des fichiers ou des documents, mais seulement les ouvrir.

Mais ne vous inquiétez pas, car les puces de stockage des derniers Xiaomi, Redmi et POCO ont limites d’écriture très élevées et ils peuvent continuer à remplir leur fonction pendant 5 ans.

Mises à jour de logiciel

Enfin, le dernier point clé que vous devez prendre en compte pour savoir quand il est temps de retirer votre terminal Xiaomi est son logiciel, puisque, si votre mobile n’est plus supporté par la marque chinoise, les applications que vous utilisez régulièrement, comme WhatsApp, va disparaître. devenir obsolète en ne recevant pas de mises à jour et il viendra un moment où vous ne pouvez plus les utiliser. De plus, en cessant de recevoir les mises à jour de sécurité, votre smartphone ne sera pas suffisamment protégé contre les attaques externes.

Pour ne pas avoir à changer de mobile lorsque cela vous arrive, vous avez la possibilité de installer une ROM personnalisée sur votre terminalcar celui-ci sera basé sur une version supérieure d’Android et aura un patch de sécurité assez récent. Cela vous permettra de prolonger la durée de vie utile de votre Xiaomi en au moins quelques années de plus.

