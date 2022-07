4 façons de divertir votre animal de compagnie lorsqu’il est seul à la maison

Alors que nous commençons à passer plus de temps loin de chez nous et donc de nos animaux de compagnie bien-aimés, la dernière chose dont nous voulons nous soucier en essayant de faire le travail est de savoir si nos animaux de compagnie s’ennuient. Nous devons donc nous assurer de leur donner quelque chose pour s’occuper pendant qu’ils ont la course de la maison pour la journée.

Photo : Priscilla Du Preez/Unsplash

Créer un espace sûr

Tout d’abord, laissez votre animal de compagnie dans une partie de votre maison où il se sent à l’aise, en sécurité et heureux. Pour les chiens, pensez à bloquer une partie de la maison comme le salon où ils ont tous leurs jouets préférés et un lit câlin. Pour les chats, vous pouvez faire une place sur un rebord de fenêtre ou laisser un lit auto-chauffant pour qu’ils puissent se blottir.

Remplir un jouet de friandises glacées

Il y a une raison pour laquelle les jouets remplissables sont la référence pour occuper les animaux de compagnie. Pour les chiens, remplissez un jouet en caoutchouc creux avec du beurre de cacahuète ou une autre garniture préférée et congelez-le pendant la nuit pour des heures de plaisir à lécher. Pour les chats, prenez quelque chose de similaire et remplissez-le de friandises qu’ils distribuent pendant qu’ils jouent pour un défi interactif.

Photo : Jamie Street/Unsplash

Jouets de jeu de cerveau

Les jouets de distribution de friandises et de casse-tête récompensent votre chiot ou votre chaton pour avoir relevé un défi et stimulent son cerveau. Ces jouets aident à lutter contre l’ennui et à puiser dans leurs instincts de recherche de nourriture et de chasse. Essayez un jouet bancal amusant ou un casse-tête interactif pour les chiens, et un labyrinthe de friandises ou un coffre à jouets caché pour les chats.

Tapis à priser ou lit à gratter

Ces tapis amusants maintiennent votre chiot engagé dans le jeu du nez. Saupoudrez de minuscules morceaux de délicieuses friandises friables dans toutes les crevasses du tapis et laissez votre chien aller travailler à la recherche du moindre morceau. Pour les chats, essayez un lit à gratter deux en un, qui éloigne les griffes de vos meubles et offre un excellent espace de sieste.