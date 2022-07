4 façons d’améliorer vos promenades

Peu importe ce que nous avons dans la journée, nous devons toujours nous assurer de réserver au moins 30 minutes pour faire de l’exercice. Que nous parcourions un mile pour notre course à l’épicerie ou que nous nous promenions pendant notre pause déjeuner, nous pouvons probablement rayer une marche de notre liste d’entraînement. Mais cela devient un peu répétitif, jour après jour. Pour pimenter votre routine de marche, nous avons rassemblé quelques conseils simples pour tirer un peu plus de votre entraînement.

Photo : Pas de révisions/Unsplash

accélérer le rythme

La façon la plus simple de passer de l’ennui à l’essor est d’ajouter un peu de vitesse. Cela peut aller de l’accélération de votre rythme à une marche rapide. Mais cela peut aussi signifier ajouter la course à pied au mélange.

Frappez ces pentes

L’une des meilleures façons de rendre vos promenades plus difficiles est de faire attention aux itinéraires que vous avez l’intention de parcourir. Assurez-vous de choisir des chemins qui ont quelques pentes jetées ici et là. Optez pour des itinéraires avec une élévation progressive, même la plus petite pente peut augmenter votre fréquence cardiaque et engager les muscles de vos jambes au-delà de la marche standard.

Photo : Sincèrement Media/Unsplash

Serrez dans une petite séance d’entraînement

Si vos promenades vous amènent dans un parc, vous pouvez améliorer votre entraînement avec un peu plus de mouvement. Avec juste un banc de parc, vous pouvez vous lancer dans une activité solide à faible impact qui fait travailler tout le corps. Des mollets aux pompes, ajoutez cet entraînement de cinq minutes lorsque vous sentez que vous avez assez d’énergie et que vous pouvez passer à la vitesse supérieure.

Courses guidées

Beaucoup de gens ont commencé à faire des courses « guidées », ce qui signifie qu’ils écoutent un coach audio pendant qu’ils courent. Vous pouvez intégrer cela dans votre routine de marche, et c’est un excellent moyen d’apporter un peu plus de pleine conscience à la pratique. Avoir un coach dans votre oreille peut vous aider à vous motiver à vous pousser un peu plus tout en gardant le cap.