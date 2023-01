4 éléments essentiels communs pour renforcer votre système immunitaire

Qu’il s’agisse du froid hivernal typique ou de ce bogue printanier exaspérant que vous avez, vous voulez être en bonne santé dès que possible. Et pour ce faire, vous avez besoin d’un système immunitaire fort. Vous devez absorber les bons ingrédients pour obtenir cette force d’immunité. Vous devez prendre soin de votre corps correctement. Dans cet esprit, quels sont les meilleurs goodies à prendre pour renforcer votre système immunitaire ?

Photo : Kristine Wook/Unsplash

Augmentez votre consommation de liquides

L’un de nos problèmes les plus courants est de maintenir nos niveaux de liquide à un niveau élevé. Habituez-vous à boire autant de verres d’eau que possible, mais surtout, concentrez-vous sur la consommation de beaucoup de soupe et de thé. Ce sont de bonnes sources de liquide sans teneur en sucre, car il a été démontré que la teneur en sucre agace et irrite notre système immunitaire au lieu de l’aider. Alors, augmentez votre consommation de liquides avec des substances saines comme l’eau et des soupes saines et riches en légumes.

dormir un peu

Enfin, assurez-vous de dormir suffisamment. Votre corps a besoin de se reposer pour que votre système immunitaire se mette en marche. C’est pourquoi vous devez dormir régulièrement – ​​et bien dormir. Assurez-vous de dormir sept à huit heures par soir, et il ne vous faudra pas longtemps pour commencer à en ressentir les bienfaits au fil du temps. Plus vous pouvez vous reposer, mieux c’est.

Photo : Jacob Spaccavento/Unsplash

Commencez à faire plus d’exercice

Une période d’exercice de 30 à 45 minutes par jour peut vous donner suffisamment de temps de transpiration pour commencer à vous débarrasser de certaines toxines et excès. La transpiration est un bon moyen de garder le système immunitaire fort, bien qu’il y ait un équilibre. Surmenez-vous et vous pourriez avoir un système immunitaire affaibli pendant que votre corps récupère. Obtenez votre temps d’exercice et transpirez suffisamment, et vous pourrez en bénéficier facilement.

Le piment de la vie

L’un des moyens les plus simples de renforcer votre système immunitaire est de commencer à manger des aliments plus épicés. Équilibrez votre alimentation à l’aide d’épices et d’assaisonnements importants comme l’ail, l’oignon et le curcuma. C’est un bon moyen d’ajouter plus de bienfaits immunitaires à votre alimentation tout en améliorant le goût de vos aliments. C’est idéal pour ajouter un peu de chaleur et de saveur à vos aliments, tout en bénéficiant d’un système immunitaire plus fort.