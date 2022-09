4 drames de prison à ne pas manquer

ensembles

Vous aimez les histoires de personnes privées de liberté ? Nous avons des options à regarder sur HBO Max, Apple TV + et Star +.

©IMDBPrison Break, icône de la Fox dans les années 2000.

Les histoires de prison deviennent souvent de grands drames à regarder à la fois sous forme de séries et de films. Tout comme vous pouvez parler de Orange est le nouveau noir dans Netflix on peut également citer le classique Le rachat de Shawshank qui a dirigé Franck Darabont et mis en vedette Tim Robbins et Morgan Freeman. Dans l’univers des séries, il y a quatre productions incontournables et à retrouver sur des plateformes de streaming facilement accessibles.

+ Drames de prison incontournables

4 – Évasion de la prison

La mère de Orange est le nouveau noir? Dans cette production de quatre saisons (qui a eu un horrible redémarrage de cinq et n’a duré que quelques mois), nous voyons michael schofield, un homme qui découvre que son frère est injustement emprisonné et condamné à mort. Pour cette raison, il élabore un plan pour le libérer : il tatoue les plans de la prison qu’il a lui-même conçu et fait partie d’une aventure qui, bien qu’elle soit passée de majeur à mineur, est un classique incontournable. vous le trouvez dans Étoile+.

3 – La nuit de

Dans hbo max vous pouvez voir cette grande mini-série dans laquelle j’allais jouer Jacques Gandolfini mais a fini par perdre la vie. Riz Ahmed est le personnage central de cette histoire dans laquelle un jeune homme d’origine pakistanaise, très dévoué aux études, est condamné pour le crime d’une femme qu’il ne semble pas avoir commis. La transformation du personnage de toutes les injustices qu’il traverse est spectaculaire.

2-oiseau noir

AppleTV+ a lancé cette année une mini-série mettant en vedette Taron Egerton et Paul Walter Hauser. Basé sur des faits réels, il nous montre comment il se fait qu’un jeune homme condamné à de la prison pour trafic de stupéfiants trouve un accord pour réduire sa peine. Comment? Il doit obtenir les aveux d’un tueur en série présumé sur le point d’être libéré, qu’il doit convaincre de lui dire où il a caché ses victimes.

1 once

bien avant Prison Break, HBO avait une grande série qui a eu lieu à l’intérieur d’une prison très dangereuse: onces. JK Simmons et Chris Meloni Ils faisaient partie des personnages de cette production axée sur la façon dont les prisonniers d’une prison de haute sécurité cherchent à être les dirigeants de la prison et à montrer qu’ils sont les plus puissants. Dans cette situation, seul l’instinct de survie peut les aider. C’est dans hbo max.

