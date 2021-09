4 documentaires le 11 septembre 2001

Historiquement, les événements les plus importants de l’histoire du monde sont devenus de la fiction et ont également été racontés à travers des documentaires. L’un des événements les plus importants de ces dernières années a été l’attentat des Twin Towers du 11 septembre 2001. L’événement a changé le cours de l’histoire ; depuis l’attentat contre Port de Perle (fait que l’on peut voir dans le film homonyme de Michael Bay ou en À mi-chemin, de roland emmerich), les États-Unis n’ont pas subi d’attaque sur leur propre territoire.

Michael Moore a été récompensé à Cannes pour cette œuvre. (IMDb)



L’attaque des tours jumelles a été porté au grand écran avec des films comme Centre du commerce mondial, avec Nicolas Cage et Michel Pena, mais elle a aussi été racontée sous la forme d’un documentaire. Le nombre de réalisations qui ont été présentées sur cet événement sont incalculables. Depuis Divulgacher Nous citerons quatre de ceux qui ont été présentés et nous vous indiquerons où vous pouvez les voir.

Fahrenheit 9/11







Le plus connu de tous les documentaires est probablement celui qu’il a développé Michel Moore. Lancé en 2004, il raconte les événements qui ont précédé l’attentat et évoque aussi les conséquences qu’il a eues, avec l’invasion de l’Afghanistan en 2001 et de l’Irak en 2003. L’un des points forts est le lien établi entre Ousama Ben Laden, le visage de l’attaque terroriste, et la famille buisson. De plus, il est rapporté que George W. Bush il a remporté les élections avec fraude électorale en Floride. Le documentaire est disponible sur Youtube.

Tournant : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme







Netflix a son propre documentaire sur l’attentat du 11 septembre 2001. Il a été réalisé par Brian Knappenberger et il est divisé en cinq parties d’une heure. D’anciens membres de la CIA, des militaires américains et des soldats afghans ont participé à la construction de cette histoire, où ils ont également interrogé des survivants. Comme cité dans Date limite, la position du réalisateur suggère que l’histoire moderne est divisée en deux : avant et après l’attentat.

11/9 : À l'intérieur de la salle de guerre du président







Du côté de Apple TV vient un documentaire axé exclusivement sur la façon dont George W. Bush vivait les attentats du 11 septembre. Cela part de la scène tristement célèbre dans laquelle il a été filmé dans un jardin d’enfants, où il semble ne pas savoir ce qui se passe, et montre également ses plus proches collaborateurs, comme le conseiller à la sécurité nationale, Riz Condoleeza, et le secrétaire d’État, Colin Powell. Dirigé par Adam Wishart, dure 90 minutes et est narré par Jeff Daniels.

Le spécial Histoire







Histoire était prêt à commémorer les 20 ans de l’attentat du 11 septembre avec cinq épisodes au total dans lesquels les théories qui ont été générées autour de la attaque contre les tours jumelles, les vols détournés par les terroristes, l’histoire des bâtiments, l’attaque du Pentagone et ce qui est arrivé à Ousama Ben Laden. Ils seront diffusés entre aujourd’hui et demain, chacun centré sur un aspect différent et ils pourront ajouter des documentaires à la demande tels que 102 minutes qui ont changé l’histoire, 9/11 Code Ange, Les dernières minutes du vol 93, Des jours qui ont marqué l’histoire, e Daesh : le terrorisme extrême.