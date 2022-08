4 des meilleures choses à apporter à un pique-nique

C’est l’été, ce qui veut dire que c’est la saison des pique-niques. Si vous cherchez les meilleures choses à apporter à votre prochain pique-nique, alors vous êtes au bon endroit ! Nous avons compilé nos recettes préférées qui sont parfaites pour une journée en plein air. Des sandwichs et salades aux desserts et boissons, nous avons ce qu’il vous faut ! Alors attrapez votre couverture et sortez, il est temps de profiter d’un délicieux pique-nique !

Photo : Bancs d’argile/Unsplash

sandwich caprese

Un savoureux sandwich Caprese ne se démode jamais. Tout ce dont vous avez besoin est de la mozzarella fraîche, des tomates, du basilic et une huile d’olive de bonne qualité. Mettez simplement les ingrédients sur votre type de pain préféré et vous êtes prêt à rouler !

salade de fruit

La salade de fruits est une autre excellente option pour un pique-nique. Nous vous recommandons d’utiliser tous les fruits de saison que vous avez sous la main. Mélangez simplement les fruits avec un peu de sucre ou de miel. Si vous vous sentez un peu aventureux, essayez d’ajouter des herbes fraîches comme de la menthe et du persil pour faire de votre salade le clou du pique-nique !

Photo : Kateryna Hliznitsova/Unsplash

boissons

Qu’est-ce qu’un pique-nique sans boissons rafraîchissantes ? Nous aimons emporter quelques bouteilles d’eau froide ou de thé glacé pour rester hydraté dans la chaleur estivale. Si vous cherchez quelque chose de plus spécial, essayez de faire un pichet de sangria ou de limonade. Ce sont les boissons à partager parfaites pour les chaudes journées d’été !

salade de pommes de terre

La salade de pommes de terre est un autre classique du pique-nique. Ce plat est parfait pour nourrir une foule, et il peut être facilement adapté aux préférences de chacun. Ajoutez vos légumes, herbes et épices préférés pour en faire le vôtre. Nous aimons ajouter un peu d’aneth et de moutarde à notre salade de pommes de terre pour un peu plus de saveur !