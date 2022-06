4 danses emblématiques et ridicules des stars d’Hollywood

in

Opinion

De la fiction à la vraie vie, la capacité à danser transcende souvent l’écran et donne des moments épiques. Bien sûr certains plus étranges que d’autres.

©IMDBTom Cruise dans Tropic Thunder.

Dans Hollywood il regorge d’artistes qui ont une grande capacité à se produire en tant que danseurs. vous pouvez penser à channing tatumqui l’a démontré dans la saga de Magic Mikeou dans Tom Hiddleston et le nombre incalculable de vidéos dans lesquelles on peut le voir montrer ses talents de danseur. Mais que se passe-t-il quand il s’agit de se ridiculiser et de se moquer de soi-même ? Nous vous parlons de quatre grands acteurs qui nous ont offert des moments inoubliables.

+Les danses inoubliables d’Hollywood

4-Tom Holland

L’acteur devenu une star mondiale grâce à Univers cinématographique Marvel a une vidéo qui au moins une fois par an devient virale. Il s’agit de votre passage à travers Bataille de synchronisation labialeoù il incarne l’inoubliable chanson de Rihanna, « Parapluie »où il a non seulement démontré sa grande capacité à danser, mais a également copié le look du chanteur de musique pop.

Croisière à 3 Toms

Dans le cas de Tom Croisière il faut parler d’un personnage fictif dont il est devenu complètement obsédé : Moins grossier. En 2008, le protagoniste de Mission impossible a été convoqué pour Tonnerre sous les tropiques, où il se met dans la peau d’un cadre de cinéma désagréable pour qui il se métamorphose complètement et dont l’apparence est gardée comme un grand secret. Nous nous souvenons encore de lui pour cette petite danse dans la scène finale, où nous ne pouvons pas croire que c’est lui.

2 – Sam Rockwell

Sam Rockwell Il est l’un des meilleurs danseurs et l’a montré dans des films comme Les anges de Charlie Oui Hombre de Hierro. Mais il est aussi capable de se moquer de ce don qu’il a et il l’a démontré lors d’une de ses visites au salon de Jimmy Fallonoù le héberger Il lui a proposé différentes prémisses complètement absurdes pour essayer de les recréer comme un pas de danse.

1 – Jon Heder

Encore une fois, retour au monde de la fiction. Il faut parler d’un des films cultes qui a le mieux parlé des geeks et des nerds du lycée : dynamite napoléon. Dans ce film, Jon Heder des campagnes pour Pierre et finit par apparaître comme le spectacle scolaire de soutien pour ce personnage, avec un numéro musical sans précédent. Ils disent qu’il l’a enregistré complètement seul, car il était un peu gêné de le faire avec d’autres castmates.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂