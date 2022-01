4 courts-métrages qui se succèdent sur Netflix en ce moment

Netflix

Si vous cherchez un film à regarder et que vous n’avez pas trop de temps, nous vous proposons ici des options qui font actuellement partie du Top 10 mondial. Voyez ce qu’ils sont!

© Getty4 courts métrages qui se succèdent sur Netflix en ce moment.

le service de streaming Netflix Il dispose d’un immense catalogue de contenus célébré par ses millions d’abonnés, car ils trouvent des séries et des films à leur goût. Quel que soit le type de production sélectionné, il y a une grande partie des téléspectateurs qui préfèrent les titres courts pour différentes raisons, et c’est pourquoi si vous êtes l’un d’entre eux nous vous montrons ici 4 films qui font actuellement partie du classement principal des plus regardés Dans le monde entier. Passez en revue la liste suivante avec des bandes d’une durée moyenne d’une heure et demie !

+4 courts métrages qui se succèdent sur Netflix

4. La vie secrète des animaux de compagnie 2

An: 2019

Dirigée par: Chris Renaud

Protagonistes: Kevin Hart, Jenny Slate, Harrison Ford, Patton Oswalt

Parcelle: Max fait face à de grands changements : son propriétaire s’est marié et est devenue mère pour la première fois. En voyage, il rencontrera Coq, un chien de ferme avec qui il apprendra à maîtriser ses peurs.

3. Riverdance : l’aventure animée

An: 2021

Dirigée par: Eamonn Butler, David Rosenbaum

Protagonistes: Pierce Brosnan, Sam Hardy, Aisling Bea, Lilly Singh

Parcelle: Un garçon irlandais nommé Keegan et une fille espagnole nommée Moya voyagent dans le monde mythique des Megaloceros Giganteus, qui leur apprennent à apprécier Riverdance comme une célébration de la vie.

2. Impudent

An: 2022

Dirigée par: Monica Mitchell

Protagonistes: Alyssa Milano, Sam Page, Emilie Ullerup, Matthew Finlan

Parcelle: La romancière policière Grace Miller a un instinct quand il s’agit de trouver un mobile, et elle aura besoin de son expertise pour aider à résoudre le meurtre de sa sœur.

1. Traitement royal

An: 2022

Dirigée par: Rick Jacobson

Protagonistes: Laura Marano, Mena Massoud, Chelsie Preston Crayford, Jacque Drew

Parcelle: L’histoire suit Isabella et le prince Thomas. Isabella a son propre salon et n’a pas peur de dire ce qu’elle pense, tandis que le prince Thomas dirige son propre pays et est sur le point de se marier par devoir plutôt que par amour.

