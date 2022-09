4 conseils simples pour rendre votre chambre plus confortable pour l’automne

L’été est fini, malheureusement, et avec cela vient la chute des feuilles d’automne. Si vous voulez vous assurer que vous êtes à l’aise cet automne, vous voulez vous assurer que votre chambre se sent bien. C’est le premier et le dernier endroit que vous voyez chaque jour ; assurez-vous qu’il se sent adapté à l’automne. Comment pouvez-vous ajouter ce sentiment amical d’automne pour que votre chambre soit adaptée à la période de l’année ?

Photo : Spacejoy/Unsplash

Choisissez le bon type de couvre-lit

Qu’il s’agisse de passer à la couette plus épaisse ou de sortir ces couvertures en flanelle, vous devez faire tout votre possible pour rendre l’endroit plus chaleureux et plus accueillant. Vous voulez vous réveiller dans une pièce chaleureuse et joyeuse ; vous voulez aussi rentrer du froid dans une chambre agréable et accueillante qui a l’air moelleuse et charmante. Ajoutez quelques couvre-lits supplémentaires comme des couvertures en flanelle, et vous vous sentirez bientôt plus à l’aise.

Ajouter un mur de point focal

Vous devez, dans la mesure du possible, transformer l’un de vos murs en un mur « focus » changeant selon les saisons. Votre mur caractéristique doit pouvoir être facilement peint, alors gardez-le sans encombrement. Essayez d’avoir le mur caractéristique celui que vous regardez dès que vous vous réveillez de votre sommeil. Un point focal peint dans une riche couleur d’automne de votre choix peut ajouter une fraîcheur supplémentaire à la pièce, réunissant tous vos autres petits accents et caractéristiques.

Photo : SANDRA REI/Unsplash

Ajoutez des couleurs d’oreiller vibrantes

Couvrir vos oreillers dans des couleurs d’oreillers amicales et charmantes serait un excellent choix. Cela peut faire en sorte que vos oreillers soient plus brillants et s’harmonisent avec les oranges, les jaunes, etc. de la période d’automne. Acheter de nouvelles taies d’oreiller et les échanger pour l’automne est plus abordable que d’acheter une toute nouvelle gamme d’oreillers. Cela dynamise la pièce, ce qui la rend parfaitement adaptée à la période d’automne.

Profitez des senteurs automnales

Une autre façon de rendre votre chambre plus conviviale pour l’automne est d’ajouter quelques parfums supplémentaires dans l’air. Vous pouvez constater que des choses comme le musc, la cannelle et un autre type de parfums boisés peuvent parfaitement s’intégrer aux odeurs que nous rencontrons en automne. Faites cela, et vous pouvez vous assurer que votre maison se sentira beaucoup plus conviviale et adaptée aux mois les plus froids qui devraient arriver dans le futur.