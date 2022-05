4 conseils pour garder une cuisine parfaite

Une chose est sûre : la cuisine peut devenir très salissante très rapidement. Et bien que cela puisse être la pire partie de l’expérience de la cuisine, cela ne doit pas nécessairement être un désastre aussi complet. Voici quelques moyens simples de garder le chaos de la cuisine à distance.

Photo : errer en couleur/Unsplash

Commencer avec une table rase

Vous vous demandez peut-être pourquoi nettoyer avant de commencer à cuisiner. Vous finirez avec un gâchis de toute façon. C’est peut-être vrai, mais une cuisine propre est beaucoup plus facile à utiliser, et vous constaterez que vous êtes plus susceptible de garder les choses organisées si vous avez déjà une base agréable et propre.

Utilisez ces torchons

Les chefs cuisinent avec des torchons en bandoulière pour une raison. Et pas (juste) pour avoir l’air vraiment cool. C’est juste extrêmement pratique. Plaque de cuisson crachotante ? Déversement ? Aucun problème! Essuyez-le simplement avec le torchon. C’est l’outil de nettoyage parfait au fur et à mesure qui vous évitera beaucoup de problèmes en cours de route.

Photo : Teodor Skrebnev/Unsplash

Préparez et mesurez tout à l’avance

Lorsque vous voyez exactement avec quoi vous travaillez, il est plus facile d’éviter un gâchis. Essayez de placer vos herbes et épices dans de petits bols. Bien sûr, vous vous retrouverez avec plus de plats, mais au moins cela gardera votre cuisine plus ordonnée.

Réutilisation

Vous pouvez facilement réutiliser les planches à découper et les casseroles, surtout si vous préparez des légumes. Il suffit de les rincer rapidement et le tour est joué !