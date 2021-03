4 conseils pour contacter votre idole de carrière et obtenir une réponse

J’étais une adolescente obsédée par les magazines sur papier glacé, accrochée à mon rêve d’écrire un jour pour eux. Ensuite, j’ai lu la lettre d’un éditeur qui a changé ma vie.

Elle s’appelait Atoosa Rubenstein et, à seulement 26 ans, elle était la rédactrice fondatrice de CosmoGIRL! magazine. En examinant ses mots sur la page, je me suis sentie vue, inspirée et submergée par le besoin de lui tendre la main. C’était le genre de femme que je voulais être quand j’ai grandi.

Je lui ai écrit une note expliquant tout cela, jaillissant de son incroyable nouveau magazine et lui disant à quel point elle était inspirante pour moi. Puis je l’ai vue sur le jumbotron au concours Miss Teen USA dans ma ville natale (elle était juge et j’étais dans le public), et j’ai essayé de la retrouver après le spectacle, mais la sécurité l’a emmenée avant que je puisse parler à sa.

J’avais l’impression que cette occasion manquée était ma grande chance de la rencontrer, de lui dire tout ce que j’avais à dire, mais j’ai décidé de ne pas abandonner. J’ai écrit une chronique flatteuse à son sujet dans mon journal local et lui ai envoyé une copie avec une note sincère, puis croisé les doigts pour une réponse.

Il est finalement venu – une belle note manuscrite écrite à l’encre rose remplie de gratitude pour moi qui lui ai écrit. (Pouvez-vous le croire? Elle était reconnaissante pour moi?) Mais la dernière phrase m’a fait pleurer de vraies larmes: elle a proposé d’être mon mentor. Je savais à ce moment-là que ma vie allait changer pour toujours. Et ça l’a fait. Je ne serais pas où je suis aujourd’hui sans son soutien et ses conseils au fil des ans.

C’est toujours l’histoire de base que je raconte aux diplômés universitaires lorsqu’ils me demandent des conseils de carrière. Pas seulement parce que c’est mon histoire préférée (c’est vraiment une super histoire, non?), Mais parce qu’elle est vraiment utile. Nous devrions tous canaliser la passion et le courage de notre moi intérieur d’adolescent et tendre la main à ceux que nous admirons.

Je fais encore cela dans ma carrière aujourd’hui. Si je lis un livre que j’aime, je contacterai l’auteur pour féliciter son travail. (En tant qu’auteur moi-même, je sais à quel point il est spécial de recevoir une note d’un lecteur.) Les échanges de courriels avec des écrivains à succès se sont transformés en véritables amitiés, et j’ai tellement appris en me connectant avec eux.

Il est facile d’être intimidé par quelqu’un qui est puissant et dans une position dont vous ne pouviez que rêver, alors bien sûr, vous pourriez hésiter à tendre la main. Mais le fait est, qui n’aimerait pas entendre que quelqu’un aime son travail ou se sent inspiré par lui?

Lorsque la note vient du cœur, la pire chose qui puisse arriver est que vous n’obteniez pas de réponse. La meilleure chose? Vous établissez une connexion. Et à quel point ce serait étonnant?!

L’expert en carrière Ashley Stahl m’a dit qu’elle conseille toujours à ses clients d’envoyer des courriels froids aux personnes qu’ils admirent. «Votre billet d’or dans votre carrière, ce sont les relations que vous construisez», a-t-elle déclaré.

Stahl, qui a écrit le livre de cheminement de carrière « You Turn », a averti que tout le monde n’obtiendra pas de réponse, et c’est OK.

«Nous vivons dans un monde où le professionnel moyen reçoit 250 e-mails par jour», dit-elle. «Nous ne sommes pas dans un monde en ce moment où la réécriture de chaque e-mail est même humainement réaliste.»

Mais il existe des moyens de faire ressortir votre e-mail et d’obtenir un taux de réponse plus élevé. Voici quelques-uns des meilleurs conseils de Stahl.

1. Assurez-vous que vous connaissez vraiment leur travail

Si nous parlons de quelqu’un que vous admirez, vous connaissez probablement déjà ce qu’ils font. Stahl recommande de partager ce que vous trouvez inspirant à leur sujet.

« Si quelqu’un a fait quelque chose de spécial et de sincère dans sa carrière et que vous voulez vraiment le reconnaître, c’est une excellente façon d’entrer », a-t-elle déclaré. « Prenez note de l’endroit où quelqu’un a réalisé ce qui ressemble probablement à un rêve très sincère, et vous vont augmenter vos chances d’obtenir une réponse lorsqu’ils ouvrent l’e-mail. »

2. Gardez l’e-mail court et clair

Commencez par expliquer pourquoi vous les trouvez inspirants (voir ci-dessus), puis parlez-leur un peu de vous. Si vous êtes un débutant – comme un diplômé récent ou quelqu’un qui vient de déménager dans une nouvelle ville – utilisez cela à votre avantage. «Il y a un désir naturel altruiste pour les gens d’aider ceux qui sont nouveaux», a déclaré Stahl. C’est également le moment idéal pour dire comment vous pourriez leur apporter une valeur ajoutée, quelle qu’elle soit.

3. Rechercher une connexion

Même si vous espérez que cette correspondance se transformera un jour en mentorat, Stahl a déclaré qu’il était préférable de ne pas le demander catégoriquement. Au lieu de cela, demandez à quelqu’un son temps à la place. Si vous avez des questions pour eux, faites-leur savoir.

Elle a suggéré de demander 10 minutes de leur temps sur un appel Zoom à leur convenance. Tout le monde ne pourra pas le faire, bien sûr, mais si vous obtenez cette interaction, ce sera en or.

4. Définissez vos intentions

Si vous obtenez une réponse et avez l’occasion de discuter avec votre idole de carrière, faites d’abord une petite danse (!!), puis assurez-vous de savoir exactement ce que vous voulez tirer de la conversation. «Vous voulez être respectueux du temps de quelqu’un, donc vous voulez être vraiment clair sur ce que vous voulez lui demander», a déclaré Stahl. «Je pense que la pire chose que vous puissiez faire est d’avoir une conversation de mentorat sans avoir réfléchi à vos intentions. C’est vraiment difficile pour un mentor de diriger la conversation. »

Donc, si vous vous demandez s’il est acceptable d’envoyer un e-mail à quelqu’un que vous admirez, la réponse est oui (à condition que ses coordonnées soient accessibles au public, bien sûr). Et vous ne savez jamais – ils pourraient bien vous surprendre et changer votre vie.