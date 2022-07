4 conseils mode pour les grandes tailles

Les normes de beauté changent constamment et incluent de plus en plus les différents types de corps. Voici quelques-uns des meilleurs conseils de mode intemporels pour vous garder fabuleuse, quelle que soit votre taille !

Photo : Madrona Rose/Unsplash

Connaissez votre forme

Toutes les filles ne sont pas construites de la même manière. Que vous soyez athlétique, avec un gros derrière ou une silhouette triangulaire, il est essentiel de connaître la forme de votre corps ! Il est donc essentiel de connaître votre morphologie pour acheter le type de vêtement qui vous convient le mieux. Heureusement, des guides en ligne sont disponibles.

bons sous-vêtements

Des sous-vêtements corrects sont l’un des aspects les plus importants pour être à votre meilleur. Si vous vous retrouvez debout dans la section des sous-vêtements de votre magasin de vêtements local en train de vous gratter la tête, gardez cela à l’esprit ; Choisissez le soutien-gorge de la bonne taille et de la bonne forme pour votre corps si vous avez un haut plus grand. Optez pour une paire de culottes extensibles confortables à taille haute si vous cherchez à minimiser vos fesses. Et n’hésitez pas à demander l’aide d’un professionnel de la boutique !

Photo : Mikelya Fournier/Unsplash

accrochez-vous

Que vous soyez en forme de poire ou que vous ayez une silhouette de sablier, nous vous recommandons de montrer cette taille. Les jeans taille haute et les robes trapèze sont un excellent moyen de vous aider à accentuer votre taille. Essayez d’ajouter une ceinture à votre robe pour épouser vos courbes.

Accessoiriser

N’ayez pas peur d’expérimenter des choses comme des glands, des franges, des couleurs vives et des perles. Faites-nous confiance lorsque nous vous disons qu’enfiler une paire de chaussures audacieuses ou un sac à main flashy vous fera vous sentir fabuleuse, quelle que soit votre humeur !