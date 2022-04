4 citations stimulantes d’Eloise de Bridgerton

in

NETFLIX

Le personnage de Claudia Jessie a laissé des messages sans fin en faveur des femmes. Voyez ce qu’il a dit dans la fiction d’époque produite par Shonda Rhimes pour Netflix !

©NetflixClaudia Jessie joue Eloïse Bridgerton.

LeDeuxième Saison depuis Bridgerton Arrivé dans Netflix et a une nouvelle fois précisé que les protagonistes de l’histoire ne sont pas forcément les personnages préférés des abonnés de la plateforme. A cette occasion, celui qui a réussi à voler tous les regards a été Éloïsele rôle dans lequel il joue claudia jessy. Et au fil des épisodes, il nous a quitté de telles phrases stimulantes comme inoubliable. Consultez la liste ici!

+ 4 citations d’Eloïse Bridgerton

4. Daphné tombe amoureuse

Eloise Bridgerton s’est révélée être une femme aux idées très claires. Et malgré le fait que beaucoup voient des histoires d’amour parfaites, elle comprend que tout n’est pas ce qu’il semble. Concernant l’amour qui existe au départ entre Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page), elle soutient : « Alors Daphné est amoureuse. Pense-t-elle que c’est un exploit ? Elle n’a pas construit cet homme ni ne l’a cuit. vient de se présenter”.

3 La meilleure réussite pour les femmes

Eloïse reconnaît la nette différence entre les hommes et les femmes : pendant qu’ils apprennent à peindre ou à jouer d’un instrument, ils ont la possibilité de voyager à travers l’Europe et d’étudier. En dialogue avec Penelope Featherington (Nicola Coughlan), qui la comprend mieux que quiconque, elle donne un avis percutant : « Avoir un joli visage et de beaux cheveux n’est pas un exploit. Savez-vous ce qu’est un exploit ? Allez au collage ! ».

2. Qui est Lady Whistledown ?

Un grand mystère apparaît pendant Bridgerton: Qui est Lady Whistledown ? Il s’agit d’une personne, exprimée par Julie Andrews, qui révèle les scandales de la haute société londonienne dans sa newsletter. Tout en parlant à ses frères de qui pourrait se cacher derrière ce nom, son personnage dit avec beaucoup de caractère : « Elle est juste trop bonne pour être n’importe qui d’autre qu’un homme ».

1. Les problèmes de société

Les phrases précédentes soulignent que le personnage de Claudia Jessie est clairement une féministe en pleine Régence. Mais comme s’il manquait une confirmation, il renvoie une fois de plus à l’impossibilité d’être une femme célibataire et de pouvoir vivre librement à cet égard. Qui doit s’en charger ? Selon Éloïse : « Cela semble être un défaut de la société, pas d’une femme ».

