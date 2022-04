4 choses à ne pas faire sur LinkedIn pour faire des ventes

Partager

LinkedIn est le réseau social pour le lieu de travail, mais ce n’est pas une jungle où vous pouvez vendre de quelque manière que ce soit.

LinkedIn est en train de devenir un espace idéal pour ceux qui souhaitent élargir leurs horizons de travail. Des jeunes diplômés à la recherche de leur première opportunité aux professionnels qui veulent changer de décor. Les indépendants et les PME, ainsi que les grandes entreprises, utilisent également cette vitrine pour promouvoir leurs ventes, bien qu’il y ait des moments où nous rencontrons des techniques agressives qui provoquent un mauvais impact. Avez-vous déjà subi ses conséquences ? Ce sont les 4 choses à ne pas faire pour vendre plus sur LinkedIn.

Sécurité privée vs installation d’une webcam intelligente : que gagnez-vous et que perdez-vous

4 choses à ne pas faire sur LinkedIn pour vendre

Provoquer un impact positif sur LinkedIn est fondamental, en fait, c’est l’un des les outils les plus puissants pour trouver des clients. Bien que la ligne entre ce qui est prévu et ce qui pourrait être mal fait soit très mince et facile à briser.

vends ce que tu n’es pas

Sous la jungle de LinkedIn, nous pouvons trouver toutes sortes de profils. Et tout ce que vous trouvez n’est pas ce qui est annoncé. Malheureusement, sur LinkedIn, il est très courant de trouver des profils très gonflés qui, avec beaucoup de verbiage, donnent une image différente de ce que l’on est. Par exemple, sous des rubriques telles que « expert en… » ou « Spécialiste de la création de contenu », on trouve généralement des personnes qui n’ont pas l’expérience nécessaire ou dont les profils ne sont directement pas crédibles. Si vous utilisez LinkedIn pour trouver des clients, il est toujours souhaitable de consulter notre profil. comment nous sommes vus ce qui peut faire la différence entre être un profil attractif pour un autre qui provoque directement le rejet. Malheureusement, les profils de ce type sont souvent directement rejetés par les clients. Surtout si vous êtes jeune et que vous êtes déjà le « PDG » de quoi que ce soit.

falsifier votre CV

Directement lié au précédent. Non seulement un profil pompeux est fait avec beaucoup de prétentions, mais le programme scolaire est falsifié. Une expérience inexistante est fournie. Il est également très commun et facile à voir. Surtout quand vous contacter pour vous proposer leurs services, comme nous le verrons plus tard. Les profils authentiques qui ne recherchent que des clients de manière calme communiquent de manière différente, sans chercher à submerger.

Le problème lorsqu’il s’agit de falsifier un CV est que l’information qui n’est pas vraie peut être facilement corroborée. LinkedIn est un réseau de contacts et il est assez facile de pouvoir vérifier les informations que nous voyons sur quelqu’un. Par conséquent, avoir l’air mauvais et être directement envoyé au travail en enfer est très simple. Il est préférable d’avoir un CV réaliste, simple et ambitieux, que quelque chose qui n’a aucun semblant de réalité. Les mensonges jouent contre nous et sont découverts le plus tôt possible.

entrer sans frapper

Avez-vous reçu une demande pour être un contact de quelqu’un sur LinkedIn ? Ce n’est pas du tout problématique, c’est lorsque vous proposez presque sans vous présenter un service, vendez un cours ou donnez des conseils qui résoudront tout type de besoin. Parlant à titre privé, je me souviens d’un cas d’un profil qui m’a contacté pour me demander d’intercéder pour lui afin que quelque chose en rapport avec son activité, romancier, soit publié dans un média dans lequel j’avais des contacts. Comme je lui ai fait voir que je n’avais pas le pouvoir de faire ce qu’il demandait, il a commencé à me proposer une assurance maladie, une activité qu’il a combinée avec celle des feuilletons télévisés. Peut-il y avoir quelque chose qui provoque plus de rejet que cela ? Ne pensez pas à LinkedIn comme un marché aux puces, ce n’est pas le cas. Il s’agit, et Je ne me lasserai pas de le dire, d’un réseau de contacts. Mais que ce soit n’est pas un terrain fertile pour la bataille commerciale.

Être agressif

Ceci est très lié à celui ci-dessus. Il correspond au profil des personnes qui, en plus d’entrer sans frapper, ne cessent de s’embêter en proposant une série de solutions qui nous faciliteront la vie. Pouvez-vous vraiment imaginer agir comme ça? Si l’épigraphe précédente est la même que le «porte à porte», en cela le fait de fournir une publicité agressive et non sollicitée qui est finalement très ennuyeuse. Cela a un effet très négatif.

Il faut penser que, si on veut proposer nos services sur LinkedIn ou attirer des clients, il faut avoir un profil attractif et générer du contenu qui rejoigne les gens. Évidemment, c’est quelque chose qui demande du temps et des efforts et qui, en général, ne donne pas de résultats immédiats.. Mais cela ne signifie pas que vous devez arrêter d’essayer et continuer l’effort.

Comment transformer votre mobile en lecteur de code-barres

Créer une image de marque, dans laquelle notre contenu est fréquent, crédible, bien écrit et attrayant, est la première étape pour trouver des clients. Ou du moins, semer le champ pour qu’il puisse être réalisé. Tout le reste prend des raccourcis qui ont l’effet inverse. Même si nous sommes vraiment lourds, non seulement nous nous retrouverons bloqués, mais quelqu’un se vengera et signalera notre profil, soit à la plateforme, soit publiquement. Nous aurions la publicité qui nous intéresse le moins et nous serions exposés à tout le monde avec un impact négatif.

LinkedIn prend du temps, ce n’est pas un simple réseau. Pour cette raison, tout le travail effectué pour trouver des clients et offrir nos services doit être basé sur le respect, en allant petit à petit et sans jamais essayer d’entrer là où nous n’avons pas été appelés. Si vous rencontrez des difficultés pour créer du contenu, des centaines de créateurs peuvent le faire pour vous. Un investissement qui pourrait rapporter. Si vous souhaitez vous déplacer sur les réseaux sociaux et que vous n’avez pas le temps, vous pouvez également trouver quelqu’un qui le fait, qui examine votre site Web et lui donne un coup de jeune. N’essayez jamais, par vos propres moyens, et écrasants, d’aller au plus court. Nous allons rencontrer un mur. Enfin, n’oubliez pas que LinkedIn n’est pas le seul endroit où trouver du travail. Il existe une bonne poignée d’applications qui peuvent nous aider à y parvenir.

Rubriques connexes: Pro

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂