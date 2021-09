4 chansons qui ont été écrites pour des films mais peu remarquées

Tout au long de l’histoire de septième art, les différents films ont présenté bandes sonores de toutes sortes : certains sont facilement oubliables, mais d’autres sont si importants que même les téléspectateurs ne savent pas dans quelle production ils ont été joués pour la première fois. C’est pourquoi nous vous présentons ici quatre chansons que vous avez sûrement entendu et que vous ne vous souvenez probablement plus qu’en réalité, ont été écrits pour créer des climats sur grand écran.

+ 4 chansons écrites pour des films

4. Aimez-vous – Eminem

Au 2002, il a été créé 8 milles, un film qui raconte les premiers pas de Eminem dans le rap et sa façon de gagner le respect des rappeurs noirs. Il a été réalisé par Curtis hanson et mettant en vedette, justement, le rappeur accompagné de Kim Basinger et Brittany Murphy. Près de 2 décennies se sont écoulées depuis ce film et peu s’en souviennent, mais son thème principal, Aime toi toi-même, a été écrit spécialement pour la bande. De plus, il a remporté un prix oscar comme la meilleure chanson originale et a été établie comme la première chanson hip hop à l’obtenir.







3. Mme Robinson – Simon & Garfunkel

Même si vous ne vous considérez pas comme un fan de ce duo new-yorkais, vous avez probablement déjà entendu la chanson écrite par Paul Simon dans votre vie. En avril 1968, Simon & Garfunkel a sorti son quatrième album studio Serre-livres et parmi ses succès se trouvait Mme Robinson. Mais en réalité, le single avait déjà fait sa première un an plus tôt : il faisait partie de la bande originale du film. Le diplômé dirigée par Mike nichols. Enfin, en 1969, ils ont obtenu un Grammy pour cette pièce.







2. Rester en vie – Bee Gees

L’un des grands succès de Bee Gees est, sans aucun doute, Rester vivant. Cette chanson était numéro 1 dans les classements des États-Unis, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada, du Mexique, de la France, de l’Italie, de l’Espagne et des Pays-Bas. Vous souvenez-vous dans quel film vous l’avez entendu ? A été dans Fièvre du samedi soir, en vedette dans 1977 par John Travolta et Karen Lynn Gorney. Ce thème a par la suite résonné dans des dizaines de séries et de cassettes, comme cet épisode emblématique de Le bureau dans lequel les personnages doivent apprendre à pratiquer la RCR.







1. Je ne veux rien manquer – Aerosmith

Armageddon Ce n’est pas exactement l’un des films les plus mémorables de l’histoire. Ce film de science-fiction sorti en 1998 a été réalisé par Michael Bay et avec Bruce Willis, Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Liv Tyler et Owen Wilson. Vous ne l’avez peut-être pas vu, mais vous vous souviendrez parfaitement de sa chanson titre. Il s’agit de Je ne veux rien manquer de la bande Aérosmith. Ce fut un vrai succès : il a dominé tous les charts et à ce jour, il continue d’être considéré comme l’une des ballades les plus écoutées.