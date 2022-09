4 célébrités qui ont retiré la vie du réseau

Les célébrités sont, pour beaucoup de gens, le modèle sur lequel fonder toute leur personnalité. Aussi malsain que cela puisse être, étant donné que la plupart des célébrités ont le genre de richesse accrocheuse qu’aucun d’entre nous n’aura jamais nous-mêmes, nous pouvons au moins apprendre des choses intéressantes de la culture des célébrités. Par exemple, certaines célébrités vivent aujourd’hui hors réseau pour éviter une publicité excessive. De quelles célébrités avez-vous peu de chances d’entendre parler, ou quoi que ce soit, dans leur vie de tous les jours ?

Photo : @adele/Instagram

Adèle

Compte tenu de sa réputation de personne réfléchie qui ne courtise pas les célébrités, ce n’est pas une surprise. Vous n’entendez vraiment parler de la star de la musique britannique que lorsqu’elle a quelque chose à dire et qu’elle veut le partager avec le monde. Surtout, elle reste à l’écart des projecteurs à moins qu’elle ne sorte de la nouvelle musique. De nombreux autres musiciens et célébrités pourraient apprendre beaucoup de son désir de ne pas être vu en public et de ne pas être le sujet de discussion des colonnes de potins.

Shania Twain

En tant que véritable star de la musique des années 1990, Twain a disparu de la lumière du public pendant une grande partie des vingt dernières années – et cela semble être assez intentionnel. Elle aime vivre en Europe avec son partenaire, profitant d’une vie de famille tranquille et personnelle où les gens ne peuvent pas venir la déranger. Si elle veut voir des fans ou participer à un événement, elle le fera, mais Twain n’est pas quelqu’un que vous rencontrerez trop souvent dans la presse.

Photo : @demi.moore/Instagram

Demi-Moore

En tant que l’une des principales stars d’acteur de son époque, Moore a été quelqu’un qui a bien fait de se cacher d’une publicité excessive au fil des ans. Elle est connue pour être sous les feux de la rampe de temps en temps, mais cela fait des années qu’elle n’a pas participé activement à la culture des potins et des célébrités. Aujourd’hui, elle vit dans l’Idaho et jouit d’un rythme de vie calme et tranquille qui est en contradiction avec sa carrière antérieure.

Eminem

Bien qu’il soit l’une des plus grandes références de la culture populaire de ce siècle, Eminem n’est pas quelqu’un dont on entend parler chaque semaine. Il vit dans une petite bulle confortable dans le Michigan et a apprécié la possibilité de rester privé. Quand Eminem voudra que vous sachiez quelque chose sur sa vie et ses progrès en tant que personne, c’est lui qui vous le dira – pas la presse, ni les magazines à potins des célébrités !