4 célébrités qui ont fait des demandes très particulières

Être riche, célèbre et avoir du succès doit avoir un impact naturel sur votre ego. Vous savez vous-même comment votre fanfaronnade se concentre et votre droit augmente lorsque les choses vont bien dans la vie. Eh bien, pour les célébrités, cela doit être doublement vrai. Alors que nous pourrions nous attendre à ce que les riches et les célébrités soient un peu précieux, certaines histoires persistantes sur les demandes des célébrités feront lever les sourcils.

Photo : @thegarybusey/Instagram

Gary Busy

La plupart supposent que Gary Busey est un gars qui aime s’amuser avec peu ou pas d’ego. Certaines histoires, cependant, décrivent une personnalité légèrement différente. Quand j’ai été impliqué dans Quigley, j’ai exigé que tous les miroirs soient enlevés. Pourquoi? Parce que son personnage allait au Ciel, et il a dit qu’il n’y avait pas de miroirs au Ciel. Ergo, il ne devrait pas avoir de miroirs autour de lui lors du tournage. Oui. Nous savons.

Will-Smith

Avez-vous déjà entendu parler d’un acteur voulant deux bandes-annonces pour un film ? Will Smith voulait deux remorques. Une pour se détendre et une avec une salle de sport installée pour qu’il puisse s’entraîner. Lors du tournage de Men In Black 3, il s’est donc assuré de l’avoir pour rester en forme. Un peu moins bizarre que certains des autres sur la liste, mais toujours un peu étrange.

Photo : @umathurman/instagram

George Clooney

Il est peut-être l’un des acteurs les plus célèbres et les plus cool au monde, mais même Clooney peut agir comme un clown. Lorsqu’il était sur le plateau de Gravity, il a demandé qu’une plage sur mesure soit réalisée autour de sa roulotte. Il a dit qu’il était vital de le garder dans son rôle d’astronaute. Nous ne pouvons pas comprendre comment cela fonctionne, mais la rumeur suggère que Clooney a exigé cet ajout irréaliste lors du tournage de ce film.

umma thurman

Lors du tournage de Kill Bill, Uma Thurman aurait insisté sur le fait d’avoir non pas un, pas deux, mais trois téléphones portables. Elle a également affirmé avoir obtenu une réduction importante sur les vêtements qu’elle porterait lors du tournage du film. Nous n’avons jamais vraiment compris les raisons pour lesquelles elle voulait un rabais, étant donné qu’elle est assez riche, ni pourquoi elle voulait trois téléphones. La rumeur dit, cependant, que c’était sa plus grande demande pendant ce qui est sans doute son rôle le plus réussi en tant que protagoniste de film.