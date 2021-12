4 célébrités qui ont été annulées en 2021

La culture d’annulation il est plus qu’installé. Bien qu’il soit répudié par une grande partie du monde, la vérité est qu’il n’y a pas de pause et qu’il y a de plus en plus des célébrités jugées pour leurs actes et exposé sur les réseaux sociaux. Cette année, des dizaines d’artistes du cinéma, de la musique ou de la télévision ont été rejetés pour des phrases erronées. C’est pourquoi ici, nous passons en revue une liste de quatre personnages célèbres qui ne sont pas du tout aimés du public.

+ 4 célébrités qui ont été annulées cette année

4. Chris Pratt

Ce n’est pas la première fois Chris Pratt il est annulé sur les réseaux sociaux. Mais cette année, la polémique a été saisissante. C’est que dans une lettre qu’il a écrite sur Instagram à sa femme Katherine Schwarzenegger a écrit: « Il m’a donné une vie incroyable, une fille belle et en bonne santé”. Quelques utilisateurs ont considéré qu’il s’agissait d’une comparaison de leur enfant Jack Pratt (12), qui l’a eu avec son ancien partenaire Anna Faris et qu’après être née prématurément et avoir subi une hémorragie cérébrale lors de l’accouchement, elle souffre de handicaps physiques.

3. Justin Timberlake

Une phrase a résonné tout au long de 2021 : Britney gratuit. Il s’agit sans aucun doute d’une année clé en termes de problème juridique de Britney Spears et son père. Plus tôt cette année, son ex-petit ami Justin Timberlake a semblé s’excuser auprès d’elle sur Instagram. Est-ce que ses partisans l’ont accusé d’avoir utilisé la vidéo de Séchez vos larmes pour raconter sa rupture avec le chanteur pop et sa prétendue infidélité. « je sais que j’ai échoué« Il a écrit après avoir admis son comportement macho.

2. JK Rowling

L’auteur de Harry Potter vous savez toujours comment devenir une tendance et peut-être pas pour les meilleures raisons. Cette année, JK Rowling s’est prononcée sur Twitter en faveur d’une femme qui avait l’habitude de partager des commentaires jugés transphobes. Ce n’était pas la première fois qu’il le faisait : en 2017, il laissait son « like » dans un post qui affirmait que les femmes trans étaient des « hommes habillés ». Pourtant, leurs bénéfices ont augmenté après les ventes de Harry Potter Ils partiront après le moment dégoûtant.

1. Ellen DeGeneres

Le scandale de Ellen Degeneres ne s’arrête pas. Connue pour son travail d’actrice et de présentatrice de télévision, la figure a été accusée de mauvais traitements à 63 ans. Malgré sa longue histoire, de nombreux utilisateurs ont décidé d’arrêter de consommer leur contenu après que leurs collègues ont assuré qu’il se déplaçait dans un environnement toxique et discriminatoire. Bien qu’il ait remarqué que rien n’était vrai, il a finalement décidé mettre fin à Le spectacle d’Ellen DeGeneres, après deux décennies à l’antenne.

