4 bouts qui restaient dans Breaking Bad

Près d’une décennie après la fin de la série créée par Vince Gilligan, il reste encore des choses en suspens. Le chemin Oui Tu ferais mieux d’appeler Saul ils ont remboursé certaines dettes mais il reste encore des choses à savoir.

©IMDBLa série a eu 5 saisons.

Nous approchons d’une date très importante pour le monde de la télévision. En septembre 2023 Breaking Bad 10 ans se seront écoulés depuis sa fin, celle qui a ensuite été complétée par le film douteux Le cheminque l’on peut voir dans Netflix et dit ce qui est arrivé à la vie de Jesse Pinkman une fois, il a réussi à échapper aux suprématistes blancs, tandis que Walter White il s’est sacrifié pour lui et est mort devant des marmites géantes dans lesquelles on faisait cuire de la méthamphétamine. S’il s’agit de détails, nous vous dirons les 4 plus importants.

+Les détails de Breaking Bad

4 – Où est Broc ?

Le garçon pour qui Jessé s’est attaché, surtout quand il a commencé à fréquenter Andréa. Lorsque Jessé refusé de cuisiner pour les nazis, le gang lui a montré qu’ils n’avaient aucun problème à prendre les choses en main en assassinant Andréa. À partir de ce moment, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, comment la police a agi à cet égard ou ce qui est arrivé à la vie du petit garçon. Brockqui depuis longtemps avait été empoisonné par Walter.

3 – Qu’est-il arrivé à Huell ?

Après avoir été extorqué par Écheveau et la DEA, empreinte il a été enfermé dans une pièce où on lui a demandé d’attendre. Le problème est que tellement Écheveau Quoi Gomez ils ont été tués et il ne l’a jamais su. Aura-t-il quitté la pièce ? Verrons-nous un clin d’œil dans Tu ferais mieux d’appeler Sauloù l’on connaissait déjà le début de son lien avec Saul Bonman?

2 – Ont-ils donné de l’argent à Kaylee ?

La petite-fille de Mikedont on a vu beaucoup plus de lien grâce à Tu ferais mieux d’appeler SaulIl ne le savait pas, mais son grand-père avait une grosse surprise pour lui : une somme d’argent pour qu’il n’ait pas à s’en soucier toute sa vie, quelque chose qu’il lui donnerait à l’âge de 18 ans. Cependant, on n’a jamais su si cela avait été accompli, à la fois parce que nous ne sommes pas allés aussi loin dans le temps et parce que le FBI a réussi à saisir son argent et Walter il l’a assassiné avant de pouvoir remettre l’argent à sa petite-fille.

1 – Qu’est-il arrivé à Saul Goodman

La grande question que nous espérons Tu ferais mieux d’appeler Saul résoudre. Après les événements de Breaking Bad, Saül était à la merci de Walter pendant un certain temps mais, comme nous l’avons vu dans les flashforwards de la série de AMC et Netflix, continua sa vie caché et travaillant dans une cuisine locale. Vont-ils nous dire ce qui est arrivé à leur vie ? Le reverrons-nous ? Kim?

