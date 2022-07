4 autres applications ont été supprimées du Play Store : elles ont accumulé 100 000 téléchargements et des tonnes de malwares

Partager

Le malware connu sous le nom de Joker affecte à nouveau de nouvelles applications, qui ont déjà été supprimées du Play Store. Si vous les avez installés, supprimez-les pour éviter les problèmes.

Le Google Play Store est de retour dans l’actualité pour la suppression de quatre applications dangereuses Pour les utilisateurs. Dans ce cas, ils ont déjà accumulé quelque 100 000 téléchargements, mais ils ont aussi un logiciel malveillant appelé Joker qui a déjà affecté des dizaines d’applications disponibles dans la boutique Google. Sans aller plus loin, il y a quelques jours, nous vous avions prévenu de 17 autres applications avec ce malware qui peuvent voler vos données et votre argent.

Si auparavant nous recevions ce type d’alerte tous les quelques mois, le risque est maintenant beaucoup plus fréquent. Malgré les politiques de sécurité de l’entreprise, de plus en plus d’applications sont infectées par ce virus dangereux qui peut prendre en charge toutes les données de votre téléphone portable. Si vous voulez éviter le danger, la première chose à faire est de désinstaller ces applications. Nous vous disons ce qu’ils sont.

Joker affecte 4 nouvelles applications : désinstallez-les maintenant pour éviter tout danger

Pradeo, une firme européenne spécialisée dans la cybersécurité, a détecté 4 nouvelles applications dans le Play Store infectées par le malware Joker. Il s’agit d’un cheval de Troie plus que connu de Google qui est responsable de souscrire à des services premium indésirables, envoyer des SMS et passer des appels vers des numéros payants sans que l’utilisateur ne s’en rende compte. Son empreinte est si petite que ce Joker est très difficile à détecter.

Comme on dit, Pradeo a détecté sa présence dans 4 applications appelées Messages SMS intelligents, moniteur de tension artérielle, traducteur de langues vocales et messages texte rapides. Après la découverte, Google a procédé à leur retrait immédiat de sa boutique d’applications, donc ne peut plus être téléchargé. Avant ledit retrait, les 4 applications cumulaient plus de 100 000 téléchargements.

Les messages SMS intelligents, le moniteur de pression artérielle, le traducteur de langues vocales et les messages texte rapides sont les applications affectées par le cheval de Troie Joker.

Bien sûr, si vous faisiez partie de ceux qui avaient installé l’une de ces applications sur votre mobile, la première chose à faire est de les désinstaller complètement de l’appareil. Ce cheval de Troie appelé Joker n’est pas seulement responsable d’activités malveillantes susceptibles de vous voler de l’argent, mais aussi de infecter d’autres applications installées avec des virus encore plus dangereux.

Le malware est dédié à lisez vos SMS et enregistrez également vos mots de passe, de cette façon, vous pouvez vous abonner à des services payants et passer des appels vers des numéros surtaxés sans vous en apercevoir. En fait, vous découvrirez très probablement que vous êtes l’une de leurs victimes. lorsque vous recevez la notification de votre banque que vous avez effectué un achat.

Guide de sécurité Android : sécurisez au maximum votre mobile

Selon les experts de Pradeo, il existe un certain nombre d’aspects auxquels vous pouvez prêter attention afin d’éviter de télécharger ces applications malveillantes. D’abord, ils appartiennent généralement à comptes de développeur qui n’ont qu’une seule application disponible. En effet, lorsque Google leur supprime une application, ils se consacrent à la création d’un autre compte avec lequel continuer à attaquer les utilisateurs.

D’autre part, vous pouvez également les détecter car ils ont une brève politique de confidentialité, généralement hébergé sur une page Google Doc ou Google Site. Enfin, vous pouvez les reconnaître car ne sont jamais associés à un nom d’entreprise ou à un site Web. Comme toujours, la meilleure chose à faire est de faire confiance aux applications avec des développeurs dont le travail est largement approuvé dans le Play Store.

