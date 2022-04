4 astuces pour personnaliser le Control Center de votre mobile Xiaomi

Partager

Avez-vous un mobile Xiaomi? Découvrez comment personnaliser entièrement MIUI Control Center.

MIUI est sans aucun doute l’une des meilleures couches de personnalisation pour Android grâce, surtout, au nombre énorme de fonctionnalités dont il dispose déjà la grande variété d’options de personnalisation incluses.

Concernant la personnalisation de MIUI, récemment, nous vous avons déjà expliqué comment modifier la personnalisation de démarrage ou comment changer la couleur de la caméra et maintenant nous venons de vous révéler 4 astuces pour personnaliser le Control Center de votre mobile Xiaomiauquel vous pouvez accéder simplement en glissant depuis le haut de l’écran.

Changer le style des notifications

Depuis MIUI 12, le centre de contrôle des mobiles Xiaomi, Redmi et POCO adopté un design de type iOS et donc, si on glisse du haut à droite de l’écran, les raccourcis apparaissent et si nous le faisons du côté gauche, le panneau de notification apparaît.

Eh bien, le centre de contrôle MIUI nous permet personnaliser le style dudit panneau de notification pouvoir choisir entre deux options : Style de notification Android ou style MIUI.

Pour personnaliser le style de notification dans MIUI Control Center il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accéder au menu de Réglages sur votre mobile Xiaomi

sur votre mobile Xiaomi Entrez dans la rubrique Notifications et centre de contrôle

Cliquez sur l’option Barre de notification

Sélectionnez le style que vous préférez : Android ou MIUI

Notre recommandation est que vous essayez les deux et que reste avec celui que tu aimes le plus.

Changer le style du Centre de contrôle

En ce qui concerne le changement de conception du centre de contrôle survenu à partir de MIUI 12, Xiaomi vous donne la possibilité de revenir à l’ancien style, dans lequel les raccourcis et les notifications sont dans un seul panneau.

Pour restaurer le style original de MIUI Control Center il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Entrez dans le Réglages de votre terminal Xiaomi

de votre terminal Xiaomi Cliquez sur le bouton Notifications et centre de contrôle

partie intérieure Centre de contrôle cliquez sur l’option Style du centre de contrôle

cliquez sur l’option Sélectionnez le style classique du centre de contrôle en cliquant sur l’option Ancienne version

Comme dans le cas précédent, nous recommandons que vous essayiez les deux styles et que vous restiez avec celui qui vous convient le mieux.

Modifier l’ordre des raccourcis

Que vous ayez l’ancien style de Control Center ou le nouveau, MIUI vous donne la possibilité de réorganiser l’emplacement des raccourcis qui y figurent et ajoutez-y de nouveaux commutateurs.

Pour cela il vous suffit de effectuer ces étapes simples:

Accéder au centre de contrôle de votre mobile Xiaomi en glissant du haut de l’écran

de votre mobile Xiaomi en glissant du haut de l’écran Cliquez sur l’icône d’édition situé dans le coin supérieur droit

situé dans le coin supérieur droit Faites glisser le raccourci dans la région où vous souhaitez déménager

dans la région où vous souhaitez déménager Cliquez sur le signe « + » vert situé en haut à droite du commutateur que vous souhaitez ajouter au Control Center

situé en haut à droite du commutateur que vous souhaitez ajouter au Control Center Cliquez sur le bouton Prêt situé dans le coin supérieur droit

De cette façon, vous pouvez déplacer les raccourcis que vous utilisez le plus au top pour les rendre plus accessibles et ajoutez d’autres commutateurs qui vous sont utiles.

Obtenez de nouveaux commutateurs pour le centre de contrôle avec cette application

Si les raccourcis proposés par MIUI ne sont pas à la hauteur, vous pouvez obtenez de nouveaux commutateurs pour Control Center grâce à l’application Quick Settings.

Donc pour ajoutez de nouveaux raccourcis au centre de contrôle de votre mobile Xiaomi avec cette application il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Ouvrez l’application Quick Settings sur votre mobile Xiaomi

Cliquez sur l’option raccourcis

Sélectionnez le commutateur que vous souhaitez ajouter au centre de contrôle de votre Xiaomi

Cliquez sur l’option Activer la vignette et immédiatement l’icône dudit interrupteur deviendra bleue

et immédiatement l’icône dudit interrupteur deviendra bleue Ouvrez le centre de contrôle et cliquez sur l’icône d’édition situé en haut à droite

situé en haut à droite Localisez le commutateur que vous venez de sélectionner et cliquez sur le signe « + » vert situé en haut à droite de la

situé en haut à droite de la Cliquez sur le bouton Prêt situé dans le coin supérieur droit

En plus de pouvoir ajouter les commutateurs fournis par défaut dans l’application, les paramètres rapides vous permettent également de créez vos propres raccourcis vers les applications que vous utilisez le plus et ajoutez-les au centre de contrôle.

Pour créer et ajouter un raccourci vers MIUI Control Center à l’une des applications que vous avez installées sur votre smartphone, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Quick Settings sur votre mobile Xiaomi

Cliquez sur l’option raccourcis

Sélectionnez l’un des commutateurs avec le titre Applications et raccourcis

Cliquez sur l’option Activer la mosaïque

Ouvrez le centre de contrôle et cliquez sur l’icône d’édition situé en haut à droite

situé en haut à droite Localisez le commutateur que vous venez de sélectionner et cliquez sur le signe « + » vert situé en haut à droite de la

situé en haut à droite de la Cliquez sur le bouton Prêt situé dans le coin supérieur droit

situé dans le coin supérieur droit Redéployer le centre de contrôle et cliquez sur l’accès direct qu’est-ce que tu viens d’ajouter

qu’est-ce que tu viens d’ajouter Une fenêtre s’ouvrira automatiquement sur l’écran d’accueil de votre mobile dans laquelle vous devrez sélectionnez l’application que vous souhaitez associer à ce switch

Rubriques connexes: Personnalisation

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂