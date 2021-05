4 ans se sont écoulés depuis que Tom Holland se souvient de la danse des parapluies habillée en Rihanna

Tom Holland a de nombreux jalons de quoi compter avec seulement 24 ans. L’acteur est devenu Spider-Man quand il était très jeune et De là, il a tracé un chemin qui semble encore loin de trouver son plafond. Ses plus grandes réalisations incluent le travail sur Netflix ou le tournage avec les frères Russo, mais il y a un fait que les fans se souviennent encore avant les autres: sa danse des parapluies de Rihanna habillée en femme. Ce samedi ça faisait quatre ans depuis cette nuit et il y avait de nombreux messages pour le célébrer. Découvrez les plus importants!

L’artiste a été invité à Bataille Lyp-Sync le 8 mai 2017, où il a fait un grande imitation de la chanteuse au rythme d’une de ses chansons les plus célèbres. D’abord, il a commencé son numéro en chantant Chanter sous la pluie avec le costume caractéristique du film et un parapluie. Étonnamment Il a disparu de la scène pendant un moment et à son retour, il était habillé en artiste de la Barbade..







L’émission a fait le tour du monde et a servi à catapulter la carrière de Holland, même à égalité avec Spider-Man. Actuellement, la vidéo de la danse Comedy Central compte pas moins de 86 millions de vues sur YouTube. La performance britannique a servi à montrer une partie du vaste répertoire qu’il a et ses dons de son temps en tant que danseur.

«Cela a été un succès incroyable et cela a été une bonne chose pour ma carrière. Même si c’était plus stressant que de faire Spider-Man « , a expliqué dans une déclaration à GQ en février et a reconnu que ce qu’il faisait était risqué parce qu’il avait peu de temps dans l’industrie. Il a même assuré que son père Dominic lui avait insisté pour ne pas le faire.

« Mon père m’a toujours appris quand j’étais plus jeune et que je commençais dans le business, que tu voulais être célèbre aussi lentement que possible. Tu ne veux pas devenir super célèbre demain, parce que tu ne seras pas capable de gérer ça. Ça va ruiner votre vie. « a indiqué Tom et a déclaré que son père pensait que « cela ruinerait sa vie ».

Réactions et mèmes à 4 ans de la danse Rihanna Umbrella de Tom Holland