4 ans après Android, Apple pourrait retirer l’encoche de l’iPhone

Apple envisagerait de supprimer l’encoche de l’iPhone, mais il serait nécessaire de résoudre certains doutes tels que ce qui arriverait à Face ID et où la caméra avant serait logée.

Apple a toujours été caractérisé par l’établissement de tendances avec ses appareils, en particulier avec l’iPhone et en ne vous laissez pas emporter par certains courants jusqu’à ce qu’ils décident eux-mêmes de le faire. C’est ce qui s’est passé avec les terminaux avec de grands écrans et c’est ce qui va se passer avec l’encoche, puisque tout semble indiquer que cette encoche va disparaître sur les futurs iPhone 13s.

Et en 2021… .Apple pourrait supprimer l’encoche de l’iPhone 13

Comme nous le disent les collègues de Gizchina, faisant écho à un rapport publié par le média chinois News My Drivers, le constructeur américain Apple étudie la possibilité que l’iPhone 13 se passe de l’encoche sur sa face avant.

À partir du lancement de l’iPhone X en 2017, Apple a supprimé le bouton d’accueil avant classique qui fonctionnait comme un lecteur d’empreintes digitales pour le remplacer par une encoche ou une encoche en haut de l’écran, où la caméra frontale et tous les capteurs nécessaires au fonctionnement de sa technologie de déverrouillage facial, appelé Face ID.

La principale raison pour laquelle la marque américaine a décidé d’incorporer l’encoche dans l’iPhone était de augmentez le plus possible le ratio d’écran de vos appareils mobiles et profitez ainsi de l’avant de l’appareil.

La conception des terminaux notch a été très critiquée par les utilisateurs de terminaux Android, c’est pourquoi les fabricants de ces appareils soutiennent, depuis environ 4 ans, d’autres alternatives telles que l’encoche de type goutte ou, plus récemment, le trou dans l’écran.

Ainsi, selon les médias consultés, Apple testerait un prototype de l’iPhone 13 sans encoche et si les tests sont satisfaisants, il est très probable que l’iPhone 13 et les générations suivantes n’utilisez pas cette encoche sur votre devant.

L’une des raisons de l’abandon de cette encoche pourrait être que dans la situation actuelle, dans laquelle nous devons tous porter un masque cela n’aurait pas beaucoup de sens que le nouveau terminal Apple ait Face ID, puisque cette technologie ne fonctionne pas si nous portons le masque.

Si l’iPhone 13 n’a pas d’encoche, nous nous posons plusieurs questions: quel type de déverrouillage biométrique aurait-il? Où la caméra frontale serait-elle logée?

Selon les sources consultées, dans l’hypothèse où l’iPhone 13 arriverait sans encoche sur sa face avant, il est fort probable qu’Apple décide de l’intégrer un capteur d’empreintes digitales à l’écran pour remplacer Face ID, car c’est la technologie la plus adaptée et la plus perfectionnée à ce jour pour le déverrouillage biométrique.

Cependant, une question à laquelle il est plus complexe de répondre est de savoir où la caméra frontale sera logée dans l’iPhone 13, car il n’y a toujours aucune indication qu’il fonctionne ou une caméra sous écran ou une conception à encoche encastrable ou perforée dans le panneau.

