4 animaux qui dorment debout

Vous êtes-vous déjà endormi lorsque vous êtes debout ? C’est généralement une tactique que nous ne pouvons utiliser qu’en état d’ébriété. Cependant, pour certains animaux, dormir debout est en fait leur habitude préférée !

Photo : eberhard 🖐 grossgasteiger/Unsplash

Bien que je puisse dire avec certitude que dormir debout ne serait pas bon pour mon dos, certains animaux trouvent cela plus confortable. Quels animaux ont donc l’habitude de dormir sans se coucher ?

les chevaux

Le cheval est un animal qui peut se tenir sur ses pattes et s’endormir. Alors que certains chevaux se couchent naturellement, certains chevaux peuvent dormir debout et trouvent cela plus confortable. C’est quelque chose que beaucoup de chevaux font quand ils n’ont peut-être pas les conditions de sommeil nécessaires pour s’allonger.

Il a l’air assez hypnotisant, et compte tenu de la taille d’un cheval, il peut encore sembler assez intimidant sans vraiment rien faire.

Photo : Jeremiah Del Mar/Unsplash

girafe

Aussi massive qu’elle soit, la girafe est un autre animal qui peut s’endormir sans se coucher. Ils sont l’un des animaux les plus étranges que nous connaissions, avec beaucoup de leurs bizarreries rompant avec les normes traditionnelles auxquelles on pourrait s’attendre. En tant que bébés, cependant, ils se couchent définitivement et s’endorment avec la tête appuyée sur le dos.

Cependant, en tant qu’adultes, ils ont tendance à se lever principalement pendant qu’ils s’endorment. Leur corps reste droit et ils sont encore suffisamment alertes pour passer à l’action si nécessaire.

zèbres

Un autre animal qui peut se lever et s’endormir est le zèbre. Étant donné que le cheval peut le faire, pourquoi le «cheval peint» injustement nommé ne peut-il pas faire de même? Ils dorment debout à cause de leur lieu de résidence. La plupart des zèbres dorment dans les plaines ouvertes, ce qui les expose aux attaques de prédateurs qui s’attardent à la périphérie.

S’ils dorment debout, ils peuvent facilement se réveiller et s’éloigner d’un prédateur plus rapidement qu’ils ne le pourraient s’ils dormaient en position couchée.

flamants roses

Enfin, l’humble flamant rose est un animal qui dort debout. Il peut s’endormir alors qu’il se tient sur une seule jambe. C’est grâce au fait que les muscles de leurs jambes peuvent essentiellement se verrouiller en place, comme un trépied, sans qu’ils aient à faire quoi que ce soit pour garder leur équilibre.

C’est assez incroyable à voir, en fait, et c’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les gens trouvent que les flamants roses sont des créatures aussi excitantes et divertissantes.