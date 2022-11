4 Amazing Drive In Cinemas aux États-Unis

La culture américaine peut être assez envahissante à certains égards, mais un élément qui s’est étendu bien au-delà des côtes américaines est le cinéma drive-in. Les gens adorent l’idée d’aller regarder un film dans un espace ouvert, généralement sur le parking d’un grand terrain commercial. Certains de ces ciné-parcs, cependant, sont meilleurs que d’autres. Dans cet esprit, quels sont les meilleurs cinémas drive-in à visiter aux États-Unis aujourd’hui ?

Photo : David Hurley/Unsplash

Hull’s – Lexington, Virginie

C’est un bon choix pour ceux qui recherchent un lieu historique pour aller voir des films. Hull a failli fermer dans les années 1990, mais il a pu survivre et pour cette raison, il existe toujours à ce jour. Il s’agit du premier cinéma appartenant à la communauté et il est également géré comme un organisme à but non lucratif, ce qui contribue à faire de Hull’s l’un des meilleurs ciné-parcs du pays.

Bengie’s–Middle River, Maryland

Un autre célèbre, Bengie’s existe depuis un certain temps et est le plus grand cinéma drive-in de tous les États-Unis. Il est ouvert quel que soit le temps, mais il a tendance à être le plus populaire de mars à octobre. Ensuite, le temps commence à mordre et les choses deviennent un peu plus calmes. Pourtant, si vous avez envie d’une soirée cinéma en hiver, vous pouvez faire le voyage à Bengie’s à tout moment de l’année.

Photo : Chase Yi/Unsplash

99W–Newberg, Oregon

L’une des options les plus célèbres de l’ouest, 99W est extrêmement populaire pour ceux qui veulent profiter de films classiques au lieu de quelque chose d’un peu plus moderne. C’est un bon choix pour ceux qui recherchent quelque chose d’un peu plus authentique et lié à l’approche à l’ancienne de l’industrie du cinéma drive-in. Pour quelque chose d’un peu différent, vous devriez trouver que 99W est un bon choix – assurez-vous simplement qu’il est ouvert, car l’Oregon est sujet aux incendies de forêt qui peuvent temporairement faire tomber les volets.

Big Mo – Monetta, Caroline du Sud

C’est un ciné-parc très populaire qui existe depuis les années 1950. Cela signifie qu’il porte en lui un peu de mystique et de légende. Il est également connu pour avoir un écran de projection fantastique, qui est basé à l’intérieur d’une pêche massive – le fruit de l’État. C’est un bon endroit où aller, et la nourriture que vous pouvez acheter ici est excellente et vaut vraiment la peine.