4 acteurs trop impliqués dans leurs personnages

Hollywood

Certains acteurs sont capables de se glisser dans et hors du personnage de manière transparente. Pour d’autres, les tournages nécessitent une méthode qui finit par mimer et gommer la frontière entre réalité et fiction.

© GettyHollywood, la Mecque des acteurs.

Le jeu de méthode a été discuté depuis qu’il existe et a eu des partisans et des critiques à parts égales au sein de Hollywood. Pour certains, devenir un personnage, c’est sortir de la vie telle qu’ils la connaissent et entrer pleinement dans le rôle, pour faire ressortir le meilleur d’eux-mêmes. D’autres, quant à eux, n’ont aucun problème à entrer et sortir du personnage sans que cela n’affecte leurs performances. Par exemple, Brie Larson a très bien réussi dans Salle, donnant tout devant la caméra mais sans paraître affligé ou blessé à la fin du tournage. Et le reste?

+Les acteurs de la méthode qui sont allés trop loin

4 – Jérémy Strong

L’acteur qui joue Kendall Roy dans Succession a été dénoncé par un de ses collègues, Brian Cox (Logan Roy), qui dans plusieurs interviews a souligné à quel point il était impliqué dans chaque tournage. Tenant compte que Kendall c’est un personnage dépressif et avec plusieurs problèmes d’anxiété et de dépendance, il est clair que cela ne peut jamais bien se passer. Même si Fort a été récompensé pour son rôle, pour certains de ses collègues, il devrait se détendre un peu, pour le bien de sa santé mentale.

3 – Benedict Cumberbatch

Cette année, le protagoniste de Docteur étrange a été nommé pour L’Académie pour son travail en Le pouvoir du chien. C’était dans le film Jeanne Campion où il a tout quitté pour être la meilleure version possible de Phil, ton caractère. Ainsi, par exemple, il a évité de se laver pendant tous les mois que dura le tournage et entretint aussi une relation distante et agressive avec Kirsten Dunstl’actrice qui a joué Rose dans le film et pour qui il avait une haine irrépressible. Malgré cela, dust assuré qu’il n’avait aucun problème avec bumberbatch.

2-Christian Bale

Un des emblèmes du jeu de méthode. Que ce soit pour perdre du poids de façon spectaculaire, comme il l’a fait pour Le machiniste avec un régime strict qui obligeait la production à avoir une ambulance qui l’attendait tout le temps, ou à réparer ses dents et à être en forme pour jouer Patrick Batman dans Psycho américain, balle chrétienne Il n’a aucun mal à devenir ses personnages pendant toute la durée du tournage.

1 – Charlize Théron

En 2004, Charlize Theron a gagné son seul oscar grâce à une histoire vraie dans laquelle il a joué. Était en Monstre où elle devait jouer une travailleuse du sexe qui a assassiné plusieurs de ses clients et pour ce faire elle a arrêté de se baigner pendant des jours, fumé tout le temps et ne s’est même pas maquillée, avec l’idée de montrer la pire version d’elle-même. Cela a été soutenu par la photographie du film, qui l’a éclairée de telle manière que ses traits étaient encore plus frappants. C’est sans doute allé trop loin, mais ça en valait la peine.

