4 acteurs très populaires qui ont la réputation d’être superstitieux

Chacun a son tours ou porte-bonheur qui vous permettent de sortir plus détendu dans la vie. Il peut s’agir d’un objet, d’une habitude ou d’une tradition particulière qui se répète année après année pour chasser les mauvaises énergies et assurer la prospérité de la saison à venir. Et n’oubliez pas que… la célébrités ils ont aussi leur cabale ! Deux jours après le début de la 2022, on vous dit quelles sont les superstitions d’acteurs très populaires qui vous ont sûrement manqué.

+ 4 comédiens superstitieux

4. Jennifer Aniston

Les stars hollywoodiennes doivent voler d’un bout à l’autre de la planète plus d’une fois par an pour se rendre à différents tournages ou événements. Jennifer Aniston ne fait pas exception, même s’il lui est difficile d’accepter des emplois en dehors des États-Unis en raison de son panique de voler en avion qui est né après avoir été pris dans un orage. Quand c’est ta seule option, l’actrice entrer dans le cockpit avec le pied droit et ressentir le besoin de toucher l’avion à l’extérieur avant de monter.

3. Tom Cruise

Tom croisière est devenu célèbre en tant qu’acteur et producteur américain lorsqu’il a joué Pistolet supérieur. Depuis lors, sa carrière s’est considérablement développée, possédant quelques succès. Dans chacun d’eux, il n’a pas manqué de son amulette essentielle : un mouchoir qu’il attache dans sa poche. C’est ainsi qu’il a adopté cette habitude qu’elle est devenue une superstition et qu’il n’abandonnera pas de peur de perdre son triomphe qui semble garanti.

2. Pénélope Cruz

L’un des ex-partenaires de Tom Cruise n’est rien de moins que l’actrice Penelope Cruz. Et apparemment, ils ont tous les deux partagé ces astuces pour éviter la malchance. Dans le cas de la célébrité espagnole, elle est convaincue qu’il y a mauvais esprits. D’après des entretiens répétés, pour éviter que cela ne change son énergie, il se frotter la tête pendant une période prolongée.

1. John Travolta

Vous avez le temps d’essayer cette astuce pour 2022 ! John Travolta il sait très bien ce que sont la renommée, la popularité, le succès et l’argent. Mais pas pour ça, il arrête de pratiquer certaines coutumes qui le laissent un peu plus calme. Dans votre cas, votre cabale est recevoir la célébration du nouvel an en dînant sur un bar avec des écailles. Comme l’a mentionné l’acteur lui-même, cela garantit qu’il augmentera ses actifs au cours des 12 prochains mois.

