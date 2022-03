4 acteurs qui pourraient incarner Robin dans une éventuelle suite de The Batman

Images de Warner Bros.

Warner Bros. Pictures n’a pas encore officialisé la production de nouveaux films, il est presque évident que Robert Pattinson enfilera à nouveau le costume masqué. Aimeriez-vous voir une version de Robin dans les films ?

©IMDBLe Batman a été créé le 3 mars.

Pas même une semaine ne s’est écoulée depuis la première de homme chauve-souris et la seule chose dont on parle est le film qu’il a réalisé Matt Reeves. Robert Pattinson couvert quelques bouches de ceux qui ne le considéraient pas comme « homme chauve-souris matériel » et ils se sont plaints quand il a été nommé pour être Bruce Wayne. En vue sont les résultats d’une sombre production qui, d’une durée de trois heures, met en scène plusieurs méchants, dont deux pourraient revenir dans des suites qui, bien que non confirmées, sont presque une évidence : le pingouin et le joker. Maintenant vas-tu remonter le moral Matt Reeves présenter une nouvelle Rouge-gorge? Depuis spoilersnous avons pensé à 4 alternatives pour donner vie à jeune merveille.

Jacques Bertrand

l’acteur de cobra kai Il a montré qu’il a beaucoup de polyvalence pour performer dans le monde des arts martiaux et qu’il a un état de forme enviable. De plus, il a le charisme nécessaire pour être à la hauteur homme chauve-souris, et a prouvé qu’il pouvait aller dans des endroits sombres avec ses personnages. Peut-être le défi dont vous avez besoin.

Noé Schnapp

l’acteur de choses étranges n’a pas de projets futurs une fois le quatrième volet de la série de Netflix. En effet, il s’apprête à débuter ses études universitaires et cela pourrait occuper une grande partie de son avenir. Cependant, cela pourrait être un grand défi de rejoindre une suite potentielle à homme chauve-souris.

Jack Dylan Grazer

Humour et drame, live-action et animation. A l’acteur qui s’est consacré avec Ça : Chapitre 1 il n’y a rien pour l’arrêter. Peut-être que sa prochaine grande étape sera dans le cinéma de super-héros, où il devra se mettre à la place de Rouge-gorge.

Tom Holland

Peut-être celui qui a le moins de chance de tous. Pas à cause de sa performance sur le plateau mais à cause de l’emploi du temps chargé et de la trilogie de homme araignée ce qui est sur le chemin. À sa faveur? déjà travaillé avec Robert Pattinson au Le diable à toute heure et Z : la cité perdue.

