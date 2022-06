4 acteurs qui portent la moustache super à la mode

CÉLÉBRITÉS

Pas seulement Chris Evans dans The Grey Man ! Nous passons en revue quatre célébrités très stylées qui choisissent ce type de barbe.

©NetflixChris Evans joue dans L’Homme Gris.

Chaque fois qu’un acteur bien connu change complètement de look, les fans ne peuvent s’empêcher d’en débattre. C’est donc arrivé avec Chris Evansqui a quitté son moustache pour le tournage de L’homme grisle film qui sortira bientôt en Netflix. Lorsqu’il a finalement choisi de le retirer, nombre de ses partisans ont regretté sa décision. Par conséquent, nous examinons ici Quatre autres célébrités qui portent très bien ce style de barbe.

+ Célébrités qui choisissent la moustache

– Pierre Pascal

L’acteur était sur toutes les lèvres lorsqu’il a joué dans Le poids insupportable du talent massif avec Nicolas Cage. Dans toutes ses interviews et présentations, elle n’a pas hésité à porter ce style sur son visage, qui est déjà un classique de ses looks. Pour la projection du film dans le New York Regal Essex Crossing, l’acteur de Le Mandalorien Il a accompagné avec des lunettes et un costume blanc qui lui a donné la tenue parfaite pour cette occasion.

– Miles Teller

S’il s’agit de célébrités avec les dernières sorties, vous ne pouvez pas oublier la liste Miles Teller, l’interprète qui a accompagné Tom Cruise pour le retour de Top Gun : Maverick. Dans le film, il s’est mis dans la peau de Bradley Coq Bradshaw, le fils du meilleur ami du protagoniste. Et comme il l’a montré à l’écran, dans la vraie vie, il portait aussi la moustache qui lui donne un style unique. C’est ainsi qu’il a regardé la présentation de Trop vieux pour mourir jeunedans le Festival de Cannes 2018.

-Zac Efron

Bien qu’il ait commencé comme acteur de Disney et que beaucoup se souviennent de la version jeune de Zac Efron, en réalité il a déjà 34 ans et ressemble à son âge. En ce sens, il a choisi de laisser une moustache, une caractéristique qui fait partie de son style depuis ces derniers temps. L’un des moments où il l’a porté de la meilleure façon était dans le Tournage de l’événement « AT&T’s Life ». Mais dans son dernier film, Allume feuest également apparu avec une apparence très similaire.

– Johnny Depp

Le classique de toujours : Johnny Depp. L’acteur se caractérise par ses transformations emblématiques avec des rôles en tout genre au cinéma. Bien qu’à certaines occasions il ait dû se raser pour être cohérent avec son rôle, historiquement il portait une moustache dans sa vie quotidienne. Et le procès controversé avec son ex-compagne, Amber Heard, n’a pas fait exception : lors de toutes ses visites au Cour de circuit du comté de FairfaxIl portait sa barbe traditionnelle.

