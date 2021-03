4 acteurs qui ont des talents cachés

Le théâtre est un art que très peu de gens savent exprimer si facilement. Faire partie d’un film ou d’une série et faire l’histoire avec lui, avoir un impact à la fois sur les jeunes et les adultes est quelque chose, à de nombreuses occasions, impensable. Cependant, ces quatre acteurs ont réussi à dépasser l’écran.

Il s’agit de Millie Bobby Brown, Lali Espósito, Chris Evans et Miguel Ángel Silvestre. Malgré le fait qu’ils viennent tous de pays différents et que leur renommée a été donnée grâce à des parcelles différentes, ils ont toujours réussi à se démarquer dans ce qu’ils font. Cependant, ils ont tous un talent caché que vous ne connaissez peut-être pas.

Millie Bobby Brown, qui est devenu célèbre pour avoir joué à Eleven dans Des choses plus étrangesÀ un si jeune âge, elle est devenue l’une des plus grandes actrices de Netflix et son nom est déjà très répandu à Hollywood. Mais, en plus de réussir à se mettre à la place de différents personnages et à bien le faire, le protagoniste d’Enola Holmes chante également.







Avant d’être connue dans le monde entier grâce à sa participation à la série Netflix, Millie Bobby Brown Il a partagé des vidéos sur YouTube en chantant des chansons comme Hallelujah de Leonard Cohen. En fait, elle a également joué sa grande idole, Amy Winehouse, pendant son séjour dans l’émission Jimmy Fallon.







Quant à Lali EspositoEn plus d’être une excellente actrice, elle éblouit également dans son rôle de chanteuse et danseuse. Bien que ce ne soit pas une surprise pour les adeptes du protagoniste de Ciel rouge. Quoi qu’il en soit, dans l’une de ses dernières vidéos, elle a montré qu’elle était également douée pour la réalisation.

Photo partagée par Lali Espósito au milieu du tournage.



Voleur, un single qu’elle a créé avec le trappeur Cazzu était ses débuts dans le rôle de réalisatrice. «L’histoire raconte l’histoire de deux femmes qui se manquent. C’est ce que je recherchais en tant que réalisateur », avouait alors Esposito. Regardez la vidéo!

Pour sa part Chris Evans, mieux connu sous le nom de vrai Captain America, est l’un des meilleurs acteurs de Marvel. Son rôle, jouant Steve Rogers pendant une décennie, a enchanté petits et grands. Mais, en plus de transmettre d’excellentes valeurs dans son rôle de vengeur, il le fait aussi à travers la musique car, En plus de tout, il joue du piano à la perfection.







Et enfin, celui qui fait actuellement fureur est Miguel Angel Silvestre. L’acteur qui donne vie à Moïse Ciel rouge C’est l’un des plus connus d’Espagne après avoir traversé des séries telles que Velvet ou Sense 8.

Mais, malgré le fait que tous ses rôles sont un succès et sa série aussi, Silvestre est aussi un excellent danseur. De nombreux acteurs complètent leurs performances par de la danse, ce qui les aide dans le cas, par exemple, de devoir participer à une comédie musicale.