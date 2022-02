4 acteurs Marvel qui n’étaient pas à l’aise dans leurs costumes

merveille

Marvel est l’un des rares studios hollywoodiens à pouvoir rendre les costumes de leurs personnages réels. Mais est-ce flatteur pour les acteurs ? Rencontrez les 4 artistes qui se sont plaints de leurs tenues de super-héros.

Il n’est pas contesté que merveille Il est devenu l’une des plus grandes franchises de super-héros au monde. En effet, au-delà de leurs bandes dessinées, ils réussissent dans l’industrie cinématographique comme l’un des plus grands studios d’Hollywood. Avec des effets spéciaux inégalés, des films à succès et des blockbusters à travers le monde, la société dirigée par Kevin Feige ne cesse de croître.

En fait, l’incroyable production qui a merveille dans ses films, il atteint un tel point que même les costumes de ses personnages semblent réels. Les acteurs qui sont passés ou qui continuent de travailler dans la franchise ont été contraints de passer par un processus de maquillage et de caractérisation jamais vu auparavant dans le monde du cinéma. Cependant, malgré le fait qu’il s’agisse de créations uniques, pour eux ce n’était pas tout à fait parfait.

Eh bien, il s’avère que plus d’un s’est plaint que les vêtements des super-héros les avaient affectés. Inconfortable, étouffante et serrée sont quelques-unes des caractéristiques que les artistes ont utilisées pour définir cette garde-robe. Même ainsi, il y en avait quatre qui ont eu le pire moment d’être qualifiés de super-héros les plus célèbres au monde. Rencontre-les.

4 acteurs Marvel qui n’étaient pas à l’aise avec leurs costumes :

1.Tom Holland :

Le jeune britannique est le dernier Spider-Man et l’un des plus connus du MCU. Ce personnage a été une étape importante dans la carrière de l’acteur, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il était entièrement agréable. Comme il l’a lui-même avoué, le costume de Peter Parker est « incroyablement inconfortable”.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, le plus gros problème avec les vêtements du wall-crawler est qu’il a du mal à rester hydraté. En effet, comme le masque n’a pas de bouche, ils ont dû ajouter un tube en plastique à travers l’œil pour pouvoir fournir de l’eau.

2.Robert Downey Jr :

Il était, est et sera toujours l’iconique Iron Man et il n’y a probablement personne dans le monde du cinéma qui ne connaisse pas ce personnage. Son charisme, sa spontanéité et ses grands pouvoirs l’ont propulsé au sommet de Marvel. Mais, pour Downey Jr, tout n’était pas rose avec ce rôle. Eh bien, il s’avère que le costume a été un peu chaotique pour lui.

C’est que, selon ce qu’il a avoué, l’armure d’Iron Man ne peut pas y résister longtemps. « Je ne suis pas claustrophobe, mais après avoir bougé dans le costume pendant quelques heures, votre humeur baisse un peu et vous pensez : « il est temps de faire venir l’équipe de cascadeurs ».‘ », a-t-il déclaré dans une interview.

3. Scarlett Johansson :

Elle est l’une des super-héroïnes les plus puissantes et les plus importantes des Avengers. Rappelée et aimée de tous, elle a admis qu’elle adorait jouer ce rôle, mais en tout cas, le costume de Black Widow était une chose totalement différente. C’est que, apparemment, il faisait super chaud et serré au point qu’il en est venu à le définir comme « pyjama en sueur”.

4. Chadwick Boseman :

Avec son personnage de Black Panther, il est devenu l’un des artistes préférés du MCU. Mais, la vérité est que le costume qu’il devait porter lui faisait face à de vrais problèmes et, l’un des plus importants, était que cela le rendait nerveux de manquer d’air à l’intérieur du costume. Pourtant, il a dû être patient et tenir le coup pour travailler sur le film.

