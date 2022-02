4 acteurs Marvel et DC qui ont été remplacés et peu réalisés

Merveille/DC

Ce sont quelques visages qui figuraient dans les adaptations sur grand écran, mais pour une raison quelconque, il a été décidé qu’ils ne continueraient pas. Regardez qui ils sont !

© Marvel Comics / DC6 acteurs Marvel et DC qui ont été remplacés et peu remarqués.

merveille et CC Ils sont en désaccord depuis des décennies pour positionner leurs bandes dessinées dans la plus haute estime du public, car elles présentent de nombreux super-héros et des histoires accrocheuses, mais à l’ère actuelle, le duel est passé à un nouveau média. Le cinéma est l’endroit où leurs projets les plus populaires sont vus et il existe d’innombrables titres qui sont sortis ces derniers temps, dans lesquels ils ont eu plusieurs célébrités importantes dans l’industrie. Cependant, certains d’entre eux ont été remplacés pour diverses raisons, certaines connues et d’autres encore mystérieuses. Revoyez la liste avec 4 acteurs !

+4 acteurs Marvel et DC qui ont été remplacés

-Thanos

Avant qu’il n’occupe le devant de la scène Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partiele Mad Titan a fait de brèves apparitions dans Les Vengeurs, Gardiens de la Galaxie et Avengers: l’ère d’Ultronoù il a été interprété par Damion Poitier. Cependant, pour les bandes finales, il a été remplacé par Josh Brolinpour des raisons inconnues.

-V

L’adaptation de la bande dessinée légendaire d’Alan Moore sortie en 2005 est l’une des plus appréciées des fans de DC dans la première décennie du 21e siècle. Peu de gens savent que le premier acteur à représenter l’anarchiste fut james purefoymais au milieu du tournage, la production a décidé de le remplacer par Hugo Heavingbien qu’ayant un masque et ne se reflétant pas dans le film, peu en ont tenu compte.

-Crâne Rouge

Captain America le premier vengeur a présenté Chris Evans en tant que Steve Rogers, mais nous avons également eu le premier grand méchant de tout le MCU. Hugo Tissage Il était chargé de donner vie à Johann Schmidt, qui deviendrait plus tard le crâne rouge dont on se souvient. Comme le fandom le sait, le personnage est réapparu dans Avengers : Fin de partiemais à cette occasion il était incarné par Ross Marquendaprès que l’autre acteur n’ait pas trouvé d’accord avec Marvel.

-Deux faces

Tim Burton a produit Batman (1989), une bande qui au fil du temps a gagné en pertinence parmi les fans. Là, nous avons eu l’apparition de Two Face, qui, en principe, était censée Billy Dee Williamsmais les choses ont complètement changé à DC peu de temps après et ils l’ont remplacé par Tommy Lee Jonesen échange d’un chiffre millionnaire, puisqu’il avait un contrat pour deux autres projets.

