En 2020, il y a eu beaucoup de célébrités coréennes qui ont fait de tristes confessions, et les acteurs coréens ne font pas exception. Voici 4 acteurs coréens qui ont fait des confessions déchirantes cette année.

1. Jeon So Min

Dans un épisode de Demandez n’importe quoi, Jeon So Min a expliqué à quel point elle pensait beaucoup à son bonheur cette année en raison de sa maladie.

J’ai beaucoup pensé au bonheur ces jours-ci. J’étais vraiment malade plus tôt cette année. Et une fois que j’ai récupéré, j’ai fini par penser à ce qui fait une vie heureuse. – Jeon So Min

Jeon So Min a également révélé qu’elle avait du mal à concilier travail et temps libre.

J’aime travailler et être très occupé, mais parce que c’est trop mouvementé, je ne ressens même pas la moindre émotion. Et si j’essaye de me détendre, je ne vois aucun résultat, il est donc difficile d’établir cet équilibre. – Jeon So Min

Choi Jung a gagné, qui boit habituellement avec Jeon So Min, a été surprise par ses aveux. Cependant, Jeon So Min a ensuite révélé qu’elle buvait parce qu’elle se sentait tourmentée.

Je bois parce que je me sens tourmenté. – Jeon So Min

2. Lee Yu Bi

Lee Yu Bi est la fille de l’actrice Kyeon Mi Ri, et cela l’a amenée à être victime d’intimidation lorsqu’elle était étudiante. Dans un épisode de L’Odyssée musicale de Shin Hye Sung, Lee Yu Bi a révélé que beaucoup de gens l’ont intimidée parce qu’ils étaient jaloux de la renommée de sa mère.

Les enfants étaient jaloux parce que mes parents étaient célèbres. Mes amis me détestaient. Des rumeurs ridicules circulaient. – Lee Yu Bi

Lee Yu Bi a également révélé qu’elle passait généralement du temps seule lorsqu’elle était étudiante. Cependant, elle a également précisé qu’elle ne voulait pas que les gens se sentent mal pour elle.

Nous nous sommes réconciliés plus tard et avons joué ensemble. Mais j’étais doué pour passer du temps seul. Je suis allée seule dans des restaurants de restauration rapide après l’école et j’ai mangé. Ce n’est pas une triste histoire. – Lee Yu Bi

3. Park Ha Sun

Park Ha Sun s’est marié avec l’acteur Ryu Soo Young en 2017 et a donné naissance à leur fille plus tard dans l’année.

Cependant, Park Ha Sun a récemment révélé qu’elle avait été rejetée des rôles d’actrice parce qu’elle était mariée et avait des enfants!

Ce qui me dérange encore plus, c’est que même s’ils sont des personnes âgées avec des mentalités plus âgées, ils disent qu’ils ne veulent travailler avec des actrices célibataires que lorsqu’ils sont mariés avec des enfants eux-mêmes. J’ai donc été poussé vers le bas de la liste des acteurs pendant un certain temps. – Parc Ha Sun

Malgré ces incidents déchirants, Park Ha Sun pense toujours positivement à elle-même.

Je suis encore jeune et charmante. – Parc Ha Sun

4. Lee Sang Yeob

Dans une récente interview, Lee Sang Yeob a parlé un peu de sa carrière d’acteur et de la difficulté qu’il a toujours à savoir quoi faire sur le plateau.

Je ne sais toujours pas grand chose sur le plateau. Chaque moment est différent, et toutes les personnes sont également différentes. J’ai peur de supposer que j’en sais beaucoup. – Lee Sang Yeob

Cependant, Lee Sang Yeob a également avoué qu’il avait connu beaucoup de moments difficiles dans sa carrière et qu’il se demandait parfois s’il avait des qualités attrayantes.

J’ai l’impression d’avoir vécu en pensant que je suis un acteur sans qualités attrayantes. Je pensais aussi que mon jeu ne donnait aucun plaisir aux gens et que j’étais une personne qui n’était pas capable de divertir les autres. – Lee Sang Yeob

Heureusement, Lee Sang Yeob fait de son mieux pour surmonter ces pensées.