Au fil des ans, de plus en plus d’acteurs coréens ont révélé des histoires sur leurs vies amoureuses passées, et certains d’entre eux étaient assez bouleversants. Voici 4 acteurs coréens qui ont des histoires d’amour déchirantes.

1. Kim Seon Ho

Lorsque Kim Seon Ho était dans l’armée, il avait une petite amie avec qui il sortait depuis 3 ans. Cependant, un jour, elle lui a soudainement envoyé un SMS qui disait: « Oppa, je suis désolé«.

Kim Seon Ho a ensuite essayé de contacter sa petite amie, mais elle n’a pas répondu. Il a finalement décidé de se rendre chez elle afin de pouvoir lui parler. Quand il l’a rencontrée, elle lui a dit qu’elle était en route pour rencontrer son nouveau petit ami.

Après cela, Kim Seon Ho a continué à lui demander s’ils pouvaient simplement parler, mais elle a continué à l’ignorer. Cela est même arrivé au point où Kim Seon Ho s’est agenouillée devant elle.

Je n’aurais pas dû le faire mais je me suis agenouillé devant elle tout de suite et là. J’étais vraiment désespéré parce que j’étais soldat. – Kim Seon Ho

Cependant, la petite amie a continué à ignorer Kim Seon Ho et toutes ses tentatives pour la reconquérir ont échoué.

Je me suis agenouillé pendant environ trois heures et je n’ai finalement pas pu avoir une conversation profonde avec elle. Notre conversation consistait simplement en «Ne partez pas» et «Non, je dois y aller». – Kim Seon Ho

2. Song Ji Hyo

Quand Song Ji Hyo était l’invité d’un épisode de Connaître les frères, certains membres de la distribution lui ont demandé si elle avait déjà été trompée. Elle est ensuite devenue honnête et a révélé que son ex-petit ami l’avait trompée.

Ce n’est pas récent. Mais j’ai déjà eu quelqu’un qui m’a trompé. – Chanson Ji Hyo

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

3. Gong Yoo

Dans un épisode de Parce que je veux juste parler, Gong Yoo a parlé de la fois où il a contacté une ex-petite amie après s’être saoulé. Il a partagé qu’il lui avait envoyé un texto, mais qu’elle ne lui avait jamais répondu.

‘Dormez-vous?’ C’était quelque chose de ce genre. Mais je ne pense pas qu’elle ait répondu. – Gong Yoo

Le lendemain matin, il lui a envoyé un texte de suivi expliquant la situation. Bien que tous ces textes aient été ignorés, Gong Yoo est plutôt reconnaissante de ne jamais lui avoir répondu.

Une fois, je lui ai même envoyé un texto: «La vérité est que j’étais assez ivre la nuit dernière. Je suis reconnaissant qu’elle n’ait jamais répondu. – Gong Yoo

4. Lee Hee Jin

Quand Lee Hee Jin était l’invité d’un épisode de Coureur, elle a révélé que son type idéal est quelqu’un qui ne la trompe pas, ainsi que quelqu’un qui ne la dérangera pas lorsqu’elle travaille.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Après que Lee Hee Jin ait révélé cela, les membres de la distribution ont supposé qu’elle avait un terrible petit ami dans le passé, car elle était assez précise sur son type idéal. Elle a ensuite été demandée par Yoo Jae Suk s’ils devaient maudire son ex-petit ami, et elle a dit oui.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Jeon So Min puis a immédiatement regardé la caméra et a insulté l’ex-petit ami de Lee Hee Jin, lui disant de ne pas tricher.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Bonus: Jang Dong Min

Jang Dong Min n’est peut-être pas un acteur, mais il a une raison déchirante pour laquelle il a renoncé à se marier. Dans un épisode de Frapper le haut, il a partagé qu’il avait une petite amie qu’il voulait épouser. Il a même donné à cette petite amie le double de l’argent qu’elle voulait.

J’ai demandé à mon ex-petite amie de combien elle avait besoin pour dépenser de l’argent chaque mois. Et je lui ai dit que je lui donnerais le double de ce qu’elle voulait. – Jang Dong Min

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait du reste de son argent, Jang Dong Min lui a dit qu’il irait à sa famille, car il voulait prendre soin d’eux.

Je lui ai dit que beaucoup d’argent était allé à ma famille et que je devais m’occuper d’eux. Je lui ai dit que je devais continuer à faire ça. – Jang Dong Min

Cependant, la petite amie n’était pas en faveur de cela.

Ma petite amie à l’époque a dit: ‘Non. Je ne supporte pas de voir ça. – Jang Dong Min

Peu de temps après, Jang Dong Min et sa petite amie se sont séparés en raison de différences de valeurs, et Jang Dong Min a abandonné le mariage pour cette raison.