4: 6, 4: 6 – puis le retour: Murray lutte contre Nishioka

Andy Murray est un combattant. Il y a un an et demi, il a failli mettre fin à sa carrière pour cause de maladie. Maintenant, il fait un retour impressionnant à l’US Open – et cela même après un déficit de 2-2 contre le Japonais Yoshihito Nishioka.

L’ancien numéro un mondial et double champion olympique Andy Murray, qui joue avec une articulation de la hanche artificielle depuis janvier de l’année dernière, a remporté l’US Open contre le Japonais Yoshihito Nishioka après un retour en force 4-6, 4-6, 7: 6 (7: 5 ), 7: 6 (7: 4), 6: 4 vaincu. C’était le premier match individuel du double vainqueur de Wimbledon lors d’un tournoi du Grand Chelem depuis le premier tour de l’Open d’Australie en janvier 2019.

Au quatrième set, Murray avait déjà repoussé une balle de match de Nishioka, au cinquième tour, il était déjà derrière avec une pause. L’Ecossais avait célébré sa dernière victoire individuelle dans un majeur il y a presque exactement deux ans à New York, déjà en proie à des problèmes de hanche persistants, il a atteint le deuxième tour. Désormais à l’US Open, il rencontrera le 15e Canadien Felix Auger-Aliassime ou Thiago Monteiro (Brésil).

Presque la fin de ma carrière

Avant le début de l’Open d’Australie 2019, Murray avait déjà annoncé la fin de sa carrière en raison de la douleur constante à la hanche. Au premier tour de Melbourne, il a échoué après un combat inspirant en cinq sets contre l’Espagnol Roberto Bautista Agut, puis il a eu une articulation de la hanche artificielle insérée. A Wimbledon, Murray a célébré quelques mois plus tard un retour célébré sur la scène du Grand Chelem en mixte aux côtés de la superstar américaine Serena Williams et en double masculin.

Murray est actuellement à la 115e place du classement mondial. La semaine dernière, il a fait sensation lors de la répétition générale de l’US Open à New York au deuxième tour en battant le numéro sept mondial Alexander Zverev (Hambourg).