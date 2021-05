39 paroles d’Olivia Rodrigo Sour qui feraient des légendes parfaites sur Instagram

ZAFFERANO lampe de table OLIVIA PRO (Feuille d'argent - Aluminium peint et polycarbonate)

Olivia pro Zafferano est une lampe à batterie portable et rechargeable de table. Elle est équipée de: base de chargement, touch dimmer et de la fonction de mémoire du réglage du système de variation qui mémorise les étapes du réglage du système de variation. Par conséquent, à chaque allumage l'intensité lumineuse correspondra à celle précédemment réglée. En outre la lampe est équipée de la fonction de sélection de la température de la couleur de la lumière entre 2700 et 3000° Kelvin (blanc dynamique). LED integrée avec DIMMER 2700-3000K CRI 80 220-240V IP20 (body IP65) 2,2W LED 144-150 lmScheda tecnica