38 ans de macOS : la vidéo montre le développement du système d’exploitation d’Apple

macOS a maintenant 38 ans. Une chaîne YouTube technologique en a profité pour produire un voyage dans le temps depuis la toute première version de macOS jusqu’à la version bêta actuelle de macOS Ventura. La vidéo montre comment le système d’exploitation Apple a changé en termes de fonctionnalité et d’apparence.

La chaîne YouTube Nobel Tech est connue pour son intérêt pour les systèmes d’exploitation. La chaîne documente les modifications apportées aux fonctionnalités, icônes, habillages, etc. Une vidéo récemment publiée traite de l’évolution de macOS. Et bien que le système d’exploitation ait radicalement changé au cours des 38 dernières années, certaines fonctionnalités sont toujours basées sur les fonctions de cette époque.

Système 0.97 : gris, pixélisé, iconique

La première version du système d’exploitation d’Apple ne s’appelait pas macOS à l’époque, mais s’appelait « System ». Le système 0.97 est sorti en 1984 mais n’était utilisé qu’en interne chez Apple. On ne pouvait pas faire grand-chose avec le système d’exploitation Apple. Il y avait un réveil, une calculatrice, un clavier à l’écran, le bloc-notes et même un puzzle coulissant. Avec le scrapbook, il y avait même une application qui pouvait être utilisée pour créer des documents multimédias composés de texte et d’images.

Visuellement, le système 0.97 était limité à l’essentiel. La résolution était faible, les couleurs ne comprenaient que des nuances de gris. Une fonctionnalité importante de l’époque est toujours disponible dans macOS aujourd’hui : le gestionnaire de fichiers « Finder ». Et la barre de menus, dont les entrées s’adaptent au programme ouvert, fait toujours partie intégrante de macOS aujourd’hui.

macOS X : La version du système d’exploitation avec le plus de mises à jour

Au fil des ans, « System » n’a cessé de se développer. Le système d’exploitation est devenu plus coloré et a reçu de nombreuses nouvelles fonctions. En 1997, le système 7.6 a finalement été renommé macOS 7.6. Un changement de conception majeur s’est produit avec macOS X. L’ensemble du système d’exploitation est devenu plus plastique, plus spatial et donc aussi beaucoup plus vivant.

Certains programmes de macOS X étaient déjà utilisés aujourd’hui, tels que le propre client de messagerie d’Apple, Preview et iTunes. macOS X est le système d’exploitation Apple avec le plus de mises à jour. Avant qu’Apple ne passe de la version 10 à la 11, la société a publié un total de 15 mises à jour pour macOS X.

macOS 11 à 13 : petits mais beaux changements

Au cours des dernières années, macOS n’a pas beaucoup changé, du moins en termes de conception. Depuis macOS 11, l’accent a été largement mis sur l’optimisation du système d’exploitation. A chaque nouvelle version, de petits changements optiques et de nouvelles fonctions sont ajoutés. Le macOS 13, qui sortira à l’automne et porte le nom de « Ventura », ne différera que légèrement de la version actuelle de Monterey. Mais peut-être que des changements de conception majeurs ne sont plus nécessaires pour macOS.