"365 jours": Michele Morrone, la protagoniste du film Netflix, serait en couple

365 jours Il est revenu sur Netflix tout comme une question qui existe depuis longtemps : Michele Morrone a-t-elle un partenaire ? On vous dit !

© @iammichelemorroneofficialMichele Morrone dans 365 jours

¡le troisième film de 365 jours c’est déjà sur netflix! Eh oui, après un franc succès avec ses deux premiers volets, la plateforme n’a pas hésité à miser à nouveau sur cette histoire et ils viennent d’ajouter le film qui clôt cette trilogie. Une fois de plus Michele Morrone et Anna María Sieklucka se mettent à la place de Massimo et Laura pour raconter ce qui semble être la fin de l’histoire la plus érotique, dramatique et d’action que la plateforme ait jamais eue.

365 jours est venu sur netflix, pour la première fois, en 2020 pendant la pandémie. Le premier film est devenu une fureur complète précisément à cause de la façon dont il a innové. Eh bien, sans aucune hésitation, le géant du streaming a sorti une cassette qui montre une passion sans pareille entre les protagonistes. En fait, c’est ce qui l’a amenée à être, à l’heure actuelle, l’une des trilogies les plus acclamées par le public et pour laquelle les fans continuent de parier.

Cependant, au-delà de l’histoire, la vérité est qu’une relation aussi impressionnante et puissante entre les protagonistes a fait imaginer à beaucoup un lien décalé entre Michèle Morrone Oui Anna Maria Sieklucka. Mais, la vérité est que cela était plus qu’exclu depuis qu’elle a confirmé sa cour avec Lukasz Witt Michalowski, un acteur polonais. Et, pour sa part, il est célibataire depuis 2018 quand il a divorcé de la styliste Rouba Saadeh.

Bien que la réalité soit que récemment Des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Morrone aurait une nouvelle romance. Apparemment, celui qui a conquis l’acteur est Blanka Lipinska, l’auteur original de cette histoire. Il convient de noter que pour réaliser les films, Netflix s’est basé sur les livres du même nom que l’écrivain susmentionné a écrits. Et, apparemment, Michele, en plus d’avoir une excellente connexion avec sa co-star, a réussi à se connecter avec le créateur de son personnage.

En effet, via son compte Instagram, l’interprète a partagé quelques photos suggestives qui indiqueraient qu’ils ont commencé une relation. De plus, l’artiste a remercié Lipinska pour la création de Massimo. « Je suis le fruit de l’imagination de cet écrivain. Tout a été créé dans son esprit. Massimo n’est qu’un rêve qu’elle a eu, mais c’était un long chemin pour le sortir de l’enfer», a écrit l’acteur.

Même comme ça, Ni Michele Morrone ni Blanka Lipinska n’ont confirmé ou démenti cette information.. C’est pourquoi, pour l’instant, tout n’est que spéculation. Mais la réalité est que ces dernières années, l’artiste a fait preuve d’un grand profil bas et garde sa vie privée à l’écart des médias, donc si c’est vrai, on ne le saura que s’il le souhaite. Bien sûr, les fans de l’acteur veulent déjà savoir quelle est la situation sentimentale de l’interprète.

